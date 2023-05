Game, set y partido: Nacional Potosí 6-0 Guabirá

¡Paliza Total! Nacional Potosí no tuvo piedad y goleó 6-0 a Guabirá en el estadio Víctor Agustín Ugarte, el duelo fue correspondiente a la fecha 15 de la División Profesional. Tommy Tobar (3), Martín Prost (2) y Víctor Cuellar anotaron los goles del local.

A los 19’, tras un tiro de esquina, Tobar se anticipó al primer palo y peino el balón que le quedó servido a Prost, el ex The Strongest solo tuvo que empujarla con el pecho. Fue el 2-0 transitorio.

Guabirá se vio desconcertado y no tuvo reacción. Las llegadas sobre el pórtico que defendió Said Mustafá fueron mínimas y no generaron mayor peligro. Ante la necesidad de encontrar el descuento, el conjunto montereño dejó muchos espacios que fueron bien aprovechados por los ‘Rancho Guitarras’.