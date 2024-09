Gareca realiza variantes y define su once para recibir a Bolivia

Luego de caer 0-3 ante Argentina en Buenos Aires, Chile tiene la obligación de reivindicarse este martes ante su gente en Santiago, cuando reciba a Bolivia en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. “Una victoria frente a Bolivia nos volverá a meter en la mitad de la tabla”, manifestó el director técnico de la Roja, Ricardo Gareca.



Las principales novedades en la selección chilena son las presencias de Vicente Pizarro, Mauricio Isla y Erick Pulgar. Estos tres jugadores fueron incluidos en el once titular que paró Gareca el domingo en la práctica de fútbol realizada en el Complejo Juan Pinto Durán. La variante estará en el mediocampo, zona en la que el entrenador argentino busca mayor dinámica con la inclusión de estos hombres que no estuvieron frente a la Albiceleste.



En caso de no haber mayores sorpresas en el último entrenamiento de la Roja, que se llevará a cabo este lunes, Gareca presentará el siguiente once el martes ante la Verde: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.



El ‘Tigre’ es optimista y confía en que con estos jugadores puede sacar los tres puntos el martes. “No tengo ninguna duda de que el equipo va a responder. El martes tenemos la posibilidad en nuestro estadio y con nuestra gente de poder recuperarnos. Necesitamos el apoyo de Chile”, aseguró el DT.



La única ausencia que tendrá Chile para el compromiso ante la Verde será la del volante Marcelino Núñez, quien acumuló su segunda tarjeta amarilla consecutiva y deberá cumplir un partido de suspensión.