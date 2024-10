Gareca, sobre una decisión de abandonar a Chile: “No estoy en condiciones de manifestarlo”

El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este martes, tras perder la Roja por 4-0 en Barranquilla con Colombia, que no está "en condiciones" de manifestar una decisión sobre si continuará o no como entrenador del equipo, colista de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026.

Gareca asumió además la responsabilidad por el mal momento que vive su equipo: "Más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor, no tengo nada que decirle a los muchachos".

"Hay un montón de cosas que no se han dado en el partido y esas cosas que no se han dado, soy el máximo responsable porque el equipo debe tener reacción en el campo de juego, muchas cosas (...) eso me lleva a reflexionar, a no anticiparme a algo", añadió.