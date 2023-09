Garnero se propone llevar a Paraguay al Mundial 2026

"Es un honor estar acá. Es un momento emocionante. Comprendo la ilusión que hay. Me encanta el desafío. Hay un país detrás y lo único que puedo asegurar es compromiso, esfuerzo y que vamos en pos de los objetivos", expresó el profesional al ser presentado en su cargo en rueda de prensa.



Paraguay no asiste a un mundial desde Sudáfrica-2010.



El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, dijo que con Garnero la selección albirroja -con 8 participaciones en la Copa del Mundo- inicia una nueva etapa "que se vio abruptamente parada por diferentes motivos", que no especificó.



"Hoy seguimos con ilusión y optimismo para llegar al mundial con la incorporación de Dani...", subrayó Harrison.



Garnero sustituye en el cargo a su compatriota Guillermo Barros Schelotto quien dirigió a Paraguay en 18 partidos con un saldo de 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas, la última de ellas ante Venezuela (1-0) hace poco más de una semana, desde su asunción en noviembre de 2021.



Para asumir como seleccionador de Paraguay, Garnero renunció a su cargo de DT del Libertad, puntero de la División de Honor en el campeonato Clausura.



El adiestrador fue campeón con Guaraní (1), Olimpia (en 4 ocasiones) y Libertad (en 3)