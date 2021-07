Gary Medel, el 'pitbull' para cazar a Neymar

Escucha esta nota aquí

La fama de temido está bien ganada y la de buen defensa, también. Aunque en los últimos tiempos su mandíbula ha perdido fuerza, Gary Medel es un 'pitbull' que aún sabe morder. Neymar, su presa en cuartos de final de la Copa América 2021.

Su alevosía le hizo ganar desde adolescente el apodo de una raza de perro que muchos consideran peligrosa, pero también leal e inquebrantable. "Andaba peleando con todos dentro de la cancha. Por eso un compañero me llamó así, porque soy bravo dentro de la cancha", contó hace algunos años.

El tiempo ha pasado y la lista de encontrones del zaguero, de 171 centímetros de estatura, una medida baja para un central, ha aumentado, como también sus lesiones y problemas físicos que mermaron las apariciones en su club, el Bolonia italiano, la temporada pasada.

Sin embargo, el aguerrido defensor de 33 años sigue siendo el sostén de la defensa de La Roja y un baluarte de la generación dorada chilena que buscará abrirse paso ante la poderosa Brasil, el viernes en Rio de Janeiro, hacia su tercer título de Copa América en seis años.

"Él caracteriza la parte más aguerrida de la selección chilena, que en general es muy combativa. Puede no estar en su mejor momento, pero en la selección siempre tiene algo extra para dar", dijo a la AFP Juan Cristóbal Guarello, autor del libro Anecdotario del fútbol chileno.

Después de recuperarse de una molestia física sufrida en la derrota ante Paraguay (2-0), en la última presentación chilena en la fase de grupos, el 'Pitbull' está recargado para liderar la defensa frente a la ofensiva más anotadora de Sudamérica.

- Acorralar a 'Ney' -

Aunque los focos apuntan al posible regreso del delantero Alexis Sánchez, recuperado de una lesión muscular que lo privó de la primera ronda, de la zaga comandada por Medel dependerá neutralizar a Neymar, el máximo asistidor del torneo junto al argentino Lionel Messi.

"La única manera de marcarlo es con ayudas entre los defensas y la línea de volantes. Muchas coberturas, que Neymar no encuentre espacio para salir de manera fácil. Cuando desborda tiene que haber otro jugador esperando para estar al quite. Hacer una marca escalonada, acorralarlo para que no tenga tiempo de pensar", explicó el técnico español Abel Resino al diario chileno La Tercera.

Si de algo sabe Medel es de acorralar.

A puro oficio se convirtió en un inamovible de La Roja desde tiempos de Marcelo Bielsa, el hombre que lo bajó del mediocampo a la primera línea. En esa posición, con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi como entrenadores, alzó las Copa América de 2015 y 2016.

Y en esa ubicación también protagonizó algunos de sus más sonados altercados dentro de un campo, donde por su fiereza ha chocado con Marcelo Gallardo, Xavi Hernández, Edinson Cavani o Diego Costa.

El último encontronazo fue justamente en suelo brasileño hace dos años. Encaró furioso a Messi en el juego por el tercer puesto de la Copa América 2019 que la Albiceleste ganó 2-1. Ambos vieron la roja.

- Liderar el recambio -

Con Neymar tiene antecedentes. En marzo de 2015 La Roja y la 'Seleçao' se enfrentaron en un amistoso en Inglaterra, con victoria 1-0 para los brasileños. En el minuto 22, Medel lo derrumbó y lo pisó con dureza, clavándole los tacos en la pierna izquierda.

El '10' gritó y se retorció de dolor. "Lo que pasó hoy no debería llamarse fútbol", cuestionó 'Ney'. "Los roces son normales en el juego. Algunos hacen teatro y otros seguimos jugando", justificó el zaguero.

Tras el Mundial de 2014, donde Brasil lo eliminó en octavos, el ejército de Chile homenajeó al 'Pitbull' por representar el "espíritu del soldado" chileno y lo destacó como ejemplo de sacrificio y combatividad.

Esa aura de lucha ha sido parte del ADN de la generación dorada comandada por Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Claudio Bravo, pero bien respaldada por Medel, Mauricio Isla y Erick Pulgar.

La zaga sostuvo empates ante Argentina y Uruguay en la fase de grupos, en la que el equipo del uruguayo Martín Lasarte apenas venció a la débil Bolivia, con jóvenes como Francisco Sierralta o Guillermo Maripán que lideran el difícil recambio de un equipo acostumbrado a ganar.

El 'Pitbull', mientras pueda, ladrará a su lado.