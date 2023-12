Gastón Rodríguez se despidió de Blooming: "Voy a estar siempre agradecido"

En un emotivo mensaje compartido a través de sus redes sociales, el delantero uruguayo Gastón Rodríguez se despidió oficialmente de Club Blooming, expresando su agradecimiento y compromiso tras una temporada en la que dejó una huella imborrable en la institución.



En su comunicado, Rodríguez destacó la importancia de su tiempo en el club y agradeció a la afición, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y todo el personal involucrado en el día a día de Blooming. El jugador uruguayo no escatimó en reconocimientos, mencionando el cálido recibimiento y apoyo que recibió desde el primer día.



"Llegó el momento de cerrar un año, en un club donde voy a estar siempre agradecido por el recibimiento y apoyo que me dieron", expresó Rodríguez. A pesar de no lograr el objetivo de clasificar a una copa internacional, el delantero transmitió tranquilidad a la hinchada, asegurando que él y su equipo dejaron todo en la cancha en su búsqueda por el éxito.



El delantero, con su característico estilo de juego y entrega, se convirtió en un referente para Blooming durante su tiempo en el equipo. Su despedida fue marcada por el agradecimiento a la hinchada, a la cual reconoció como parte fundamental del crecimiento y grandeza del club. "Gracias a toda su hinchada porque Blooming no sería grande sin ustedes", enfatizó.



Aunque la no clasificación a una competición internacional puede ser un punto de desilusión, Gastón Rodríguez dejó claro que su compromiso y esfuerzo no fueron en vano. Su despedida resonó entre los seguidores del club, quienes respondieron con mensajes de agradecimiento y deseos de éxito en sus futuros proyectos.