Gerard Piqué: "Si con 28 o 30 años el Barcelona no me renovaba, yo me retiraba del fútbol"

Gerard Piqué sigue siendo noticia en España, y en este caso tomó relevancia por sus declaraciones en una entrevista con el streamer Ibai Llanos. El ex defensor catalán comentó que, en caso de que el club hubiese querido venderlo o no renovarle en el pasado, Piqué hubiese dejado el fútbol.

"Yo siempre le dije a mi agente que no me diga (si hay ofertas por mi) porque no me iba a ir. Lo dije siempre, no me iba a ir", respondió Piqué ante la pregunta si alguna vez llegó alguna oferta importante por él.

Después añadió la frase con la que removió alguna prematura nostalgia de los hinchas culés. "Si con 28 o 30 años el Barcelona me decía: "no te renuevo"; me retiraba con 30 años, no tenía intención de jugar con otro equipo. Yo dejaba el fútbol", indicó.

Piqué tuvo un corto paso por Inglaterra (entre sus 17 y 21 años), y si bien Gerard ya confesó tenerle cariño al club en el que estuvo, para él no era una opción volver a dejar Barcelona. "Yo ya tuve la etapa de que me había ido (a Manchester United), y no la quería repetir. Cuando volví con 21 años, me propuse quedarme y cuando se acabe, que se acabe y ya está", dijo el ahora ex futbolista.

Sin dudas, Piqué es uno de los íconos y leyendas del Barcelona. Él y Puyol fueron los dos defensores de una época gloriosa del club y quedarán plasmados como dos de los hombres más queridos en Catalunya. Además, Gerard tiene ese plus de empresario exitoso, el cual prometió volver al club, pero desde otra función, posiblemente como presidente en algún futuro.

