Gerardo Martino: "Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable"

"Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable", señaló el seleccionador Gerardo Martino, este jueves después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, un resultado que supone la eliminación del Mundial de Qatar 2022, confirmando que no continuará al frente del Tri.

El Tri no avanza a octavos debido a que perdió en la diferencia de goles frente a Polonia, que avanza a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0.

"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final", señaló.