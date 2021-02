Gianinna Maradona: "Si me matan, son todos cómplices"

Escucha esta nota aquí

El 25 de noviembre del año pasado falleció Diego Armando Maradona y su desaparición sigue generando noticia. Un caso especial es la herencia que dejó a su familia.

Según el diario deportivo Marca de España, su hija Gianinna Maradona, ahora es acusada de haberse quedado con un anillo de su padre valuado en 300 mil euros.

El que la acusó fue Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando (uno de los hijos del Diego) y pareja de Verónica Ojeda, de tener su poder la famosa prenda que lució el ‘10’ desde 2018, que fue un presente recibido tras ser nombrado presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia.

Según el abogado, la joya está en poder de Giannina, algo que justificó argumentando que Monona, la cocinera de Maradona, y Maxi Camargo, asistente del exfutbolista, le comentaron.

En ese sentido, de ser así, le exigen a Giannina que entregue el anillo ya que el mismo, valuado en 300.000 euros, debe ser en tal caso vendido y de ahí repartir las partes

Ante la acusación, Giannina sorprendió al salir en Twitter a decir lo siguiente: "Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES", en una expresión que llamó la atención. Tras ello, la hija del 10 no volvió a manifestare.

