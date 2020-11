Gilbert Álvarez: “Nadie daba un peso por nosotros en la Copa Libertadores”

Escucha esta nota aquí

El delantero de Wilstermann Gilbert Álvarez se tomó como una revancha su convocatoria a la selección para los partidos con Ecuador y Paraguay por las eliminatorias a Catar 2022, luego de que no pudo estar en las dos primeras fechas por problemas dirigenciales que llevaron al seleccionador César Farías a no tomar en cuenta a los futbolistas de Wilstermann y de Bolívar.

Es muy optimista, sueña con que Bolivia se pueda clasificar al mundial y con que Wilstermann llegue lejos en la Copa Libertadores. El rival de los aviadores en octavos de final será Libertad, de Paraguay, el 25 de noviembre en Asunción y el 2 de diciembre en Cochabamba.

Con la Verde y con el equipo aviador espera hacer buena letra y marcar goles para salir nuevamente al exterior, considera que, a sus 28 años aún tiene tiempo de pasear su fútbol en algún club fuera de nuestras fronteras.

Hasta la fecha lleva 34 partidos con la selección entre amistosos, eliminatorias a los mundiales Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, además de la Copa América Brasil 2019, en los que llegó a marcar cinco goles.

_Después de haberte perdido las dos primeras fechas de las eliminatorias, ¿cómo recibiste la convocatoria a la selección para los partidos con Ecuador y Paraguay?

Contento y feliz de estar en la selección. Para un jugador siempre es un privilegio y es lo máximo ser convocado, lamentablemente no pudimos estar en las dos primeras fechas por problemas dirigenciales, que solo afectó a los jugadores y la selección, pero gracias a Dios Dios el profesor César (Farías) confió en nosotros, en los jugadores de Wilstermann y estamos con muchas ganas de hacer bien las cosas. Los puntos que se juegan en las eliminatorias son importantes y solo hay que sumar y sumar, porque el sueño de ir al mundial es único, estamos con esa ilusión, con las ganas y con la motivación de representar bien al país.

_Pasó la derrota con Ecuador y ahora la historia dice que Bolivia nunca le ha podido robar un punto o tres a Paraguay de visitante…

Son historias. Claramente con Wilstermann hemos roto ese tipo de historias, hace poco decían que nunca habíamos ganado en Chile y con Wilster logramos un triunfo histórico ante Colo Colo. Esos mitos y esas historias son para romperlas y cuando se rompen son más lindas. La mentalidad de todos los que vamos a la selección es hacer bien las cosas y ojalá podamos regalarle una alegría al país, son rivales difíciles, complicados, pero no son imposibles, nosotros vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible las cosas que quiere el entrenador para hacer una buena presentación y sobre todo lograr un triunfo.

Gilbert Álvarez lleva cinco goles con la selección nacional, cuatro fueron en amistosos y uno en las eliminatorias a Rusia 2018, ese tanto fue ante Perú en Lima, el 31 de agosto de 2017. Foto: Internet



_¿Cómo te cayó la noticia cuando se te comunicó que los jugadores de Wilstermann no estarían en las dos primeras fechas ante Brasil y Argentina?

Voy a ser muy sincero… me dio mucha bronca, nos perjudicaron mucho. Los futbolistas sabemos lo difícil y complicado que es salir al exterior y por eso somos conscientes que selección y la Copa Libertadores son una buena vitrina, claramente sabemos que jugar contra Brasil y Argentina no es cosa de todos los días, por ese tema sentí mucha bronca y mucho enojo. Problemas dirigenciales, en los que nada tenemos que ver los futbolistas nos afectaron de sobremanera. Me dio mucho más enojo ver los partidos por televisión y ver como perdía la selección.

_Se sufre más fuera que dentro de la cancha…

Sí, el partido lo vimos por televisión con un compañero, ya que vivimos en el mismo edificio, me refiero a Leonel Justiniano, sufrimos mucho en los dos partidos, estábamos esperanzados de poder sumar, pero al estar fuera sufrimos más que cuando estamos en la cancha, pero siempre deseándole lo mejor a la selección, esta vez nos tocó estar del otro lado, sin embargo, le estuvimos haciendo el aguante a la Verde. Ahora la cosa es diferente, tenemos la oportunidad de estar en el equipo y tratar de dejar todo en la cancha para conseguir triunfos ya sea dentro o fuera de casa.

_¿Qué tanto perjudica el no estar jugando el campeonato de la División Profesional, el no estar en competencia?

Claramente nos afecta a todos los futbolistas. Las otras selecciones tienen jugadores que juegan en Europa donde están jugando sus torneos hace mucho tiempo, en realidad todos los países ya están en competencia y el único que no juega es Bolivia, eso repercute en la selección.

_Los agarró sin ritmo…

Si, los problemas dirigenciales siempre afectan y peor aún si no hay fútbol, tendríamos que estar jugando porque eso es fundamental para estar en ritmo de competencia. No es lo mismo entrenar y jugar entre nosotros mismos, entre el equipo A y el B; eso nos pasó con Wilstermann en el primer partido de la Libertadores, pagamos factura en Cochabamba al perder de local. Definitivamente no estar en competencia repercute claramente y luego la gente no sabe que luego te encuentras con un Messi o con un Lautaro Martínez que vienen con ritmo y nosotros no podemos dar la talla debido a que estamos muchos meses sin jugar.

Gilbert tiene de compañero de equipo en Wilstermann a su hermano menor Willan, que también juega de delantero. Ambos se formaron en la academia Tahuichi



_Tocaste el tema de Wilstermann. Cuando se reinició la Libertadores perdieron en casa ante Atlético Paranaense, pero le ganaron a Colo Colo en Chile y terminaron de primeros del grupo…

Después de perder con Atlético Paranaense en casa, nadie daba un peso por nosotros en la Libertadores, ya nos daban por eliminados, porque no veníamos jugando mucho tiempo y estar sin competencia afecta. Nosotros teníamos la fe y convicción que podíamos clasificarnos, no sé si de primeros, porque creo que nadie se imaginaba que podíamos ser primeros, pero logramos puntos fuera de casa y quedamos sobre Paranaense, Peñarol y Colo Colo, grandes equipos del continente, por eso creo que fue una hazaña.

_Le ganaron a Colo Colo, que tiene a Gustavo Quinteros de DT y que te dirigió en la selección. ¿Te dijo algo?

Lo tuve de técnico en alguna convocatoria y por eso lo saludé antes del partido y varios compañeros hicieron los mismo. Él nos conoce bastante, nos deseó lo mejor en el partido y después cuando terminó el encuentro se fue con mucha bronca, considero que eso es normal, mientras que nosotros nos fuimos alegres por haber ganado el grupo y ser primeros.

_En la siguiente fase de la Copa Libertadores, el 25 de noviembre, visitarán a Libertad de Paraguay, ¿qué saben de ese rival?

Difícil, como son todos los partidos de la Copa Libertadores, más aún en octavos de final, pero sabemos que a Libertad no le está yendo muy bien el torneo local, hace poco perdió el clásico paraguayo, estuvimos viendo videos para estudiar sus fortalezas y debilidades. Nosotros nos enfocamos en prepararnos de la mejor manera posible, porque sabemos que al no tener competencia local hay que aprovechar al máximo el trabajo diario. Libertad es un equipo complicado en su terreno, así que trataremos primero de hacernos fuertes en la zona defensiva y luego jugar bien en la contra, al menos esa es la idea de principio.

_La revancha será el 2 de diciembre en Cochabamba, ¿conviene cerrar la llave en casa?

A mí me es indiferente, porque igual hay que jugar los dos partidos. Sin embargo, te cuento que nosotros ya estábamos acostumbrados a jugar los octavos de final primero de local, porque nunca clasificábamos de primeros en la fase de grupos, así que ahora tenemos esa ventaja de saber a qué vamos a jugar de local.

_Fuiste dos veces campeón con Wilstermann, eres jugador de la selección y ya jugaste en el exterior (en 2018 en Arabia Saudita), ahora que tienes 28 años, ¿qué objetivos tienes?

Los objetivos que tengo a corto plazo es hacer una buena Copa Libertadores y hacer goles en la selección. Para más adelante me ilusiono con tener mi revancha en el exterior, sinceramente tengo muchas ganas de salir afuera, este año tuve algunas opciones, pero no se dio, no se pudo concretar por una cláusula que tengo con Wilstermann.

_¿Qué tan favorable es tener a tu hermano Willan como compañero de equipo en Wilstermann?

Es muy lindo, yo soy agradecido con Dios porque tengo a mi hermano en el mismo equipo. Cuando éramos chicos hablábamos de jugar juntos y ahora se da en Wilstermann, aunque lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de ser titulares en un mismo partido oficial, espero que pronto se presente ese día. Ahora trató de aconsejarlo mucho, él tiene 24 años y yo 28, así que tengo un poquito más de experiencia para ayudarlo a crecer como jugador

_El año pasado cuando Wilstermann se coronó campeón el torneo Clausura pasó algo curioso, tuviste que dejar el último partido ante Oriente a medias porque te casabas ese mismo día…

Es una larga historia… (se ríe). Si no recuerdo mal el penúltimo partido de ese torneo lo jugamos el 25 de diciembre ante Royal Pari en Santa Cruz y el domingo 29 era el partido contra Oriente Petrolero en Cochabamba. Un par de semanas antes yo ya había hablado con el presidente del club (Grover Vargas) y con el entrenador (Cristian Díaz), porque les comenté que me casaba el 28 de diciembre y ambos me dieron permiso, el técnico me dijo que podía viajar a Santa Cruz el 28, que era sábado, y luego volver a Cochabamba para jugar el domingo 29, pero resulta que el partido con Oriente se adelantó para el 28, a las 16:00, y ahí se complicó todo, se me hizo un problema grande todo un dilema.

Su esposa es Blanca E. Barrero y tiene dos hijos, Racely (7 años) y Danilo Jesús (6 meses). El menor nació en mayo durante la cuarentena por el coronavirus.



_¿Cómo lo solucionaste?

El cambio de fecha fue un día antes de jugar con Royal Pari, entonces después de ganar de visitante le hablé directamente al presidente, no al profe porque pensé que no iba a querer darme permiso el mismo día que jugábamos con Oriente, le dije que cómo podíamos solucionar el problema, si podía jugar otro compañero por mí, y el presidente me dijo que no había problema, me aconsejó que hable con el padre y que me case a las 20:00, que si hacía goles y le íbamos ganando a Oriente en el primer tiempo podía conseguirme una ambulancia para llevarme rápido al aeropuerto y pueda viajar a Santa Cruz. Así que compré mi pasaje para ese mismo día del partido, el único vuelo que quedaba era a las 18:50, también hablé con el padre de la catedral del Plan 3.000, que es por donde vivo en Santa Cruz, para que me case más tarde y aceptó hacerlo a las 21:00, me dijo que no llegue ni un minuto más tarde, aunque le parecía una locura lo que yo estaba haciendo. Mi esposa se preocupó y me dijo que no iba a llegar a tiempo, que la iba a dejar plantada en el altar, pero la convencí para que no se preocupe. Después tuve que hablar con el entrenador y como lo pensé me dijo que no podía darme permiso, porque yo era una pieza clave en el equipo y que no podía arriesgar el título, ni modo, ya no le dije nada porque el presidente ya me había dado permiso.

_¿Qué pasó cuando llegó el día del partido?

La noche antes apenas pude dormir. Lo único que tenía en la cabeza era meter por lo menos un gol y que el equipo vaya ganando a Oriente. Ese día no metí gol, pero cuando Zenteno hizo el 1-0 lo festejé como si fuera mío, lo festejé mucho y era un alivio ir ganado. Tras que terminó el primer tiempo me fui a cambiar y el profe me preguntó qué pasó y yo le dije que tenía una pequeña contractura, entonces dijo que Pedriel iba a ingresar por mí. Tardé como media hora en salir del estadio, todo estaba cerrado, el presidente creo que no se acordó de mi ese día, no había la ambulancia que me prometió, pero yo tenía un plan B, un amigo me sacó en su vehículo del estadio y me llevó al aeropuerto y ahí yo iba mirando el partido en mi celular. El vuelo más bien que no se retrasó y cuando llegué a Santa Cruz me estaba esperando mi hermano y me tuve que ir cambiando en la movilidad mientras íbamos a la iglesia, a donde llegue a las 20:57, tres minutos más y ya no me casaba el padre. Creo que esa es la anécdota de mi vida, el día que más adrenalina sentí, pero todo salió bien, fuimos campeones con Wilstermann algo que habíamos peleado todo el año y también se realizó mi matrimonio con la compañera de mi vida.

Perfil

Lugar de Nacimiento: Santa Cruz

Edad: 28 años (7-04-1992)

Su carrera profesional la comenzó en The Strongest (2011), luego pasó a Guabirá (2012-2013), Sport Boys (2013-2015), Unión Maestranza (2015), Real Potosí (2015-2016), Wilstermann (2016-2018); Al-Hazm Rass, de Arabia Saudita (2018); y Wilstermann (2019- hasta la actualidad).

Fue campeón con Wilstermann del torneo Apertura 2018 y del torneo Clausura 2019. En el torneo Clausura de 2017 fue goleador con 15 tantos, defendiendo los colores de Wilstermann.