Girona, el 'brazo' del City en la Liga que desafía a los grandes

El equipo catalán probablemente nunca imaginó cuando supo que recibiría al Real Madrid en la 8ª jornada liguera, que lo haría como defensor del liderato del campeonato.



El Girona ha aprovechado un calendario favorable para encadenar seis victorias consecutivas y encabezar el campeonato español por delante de Real Madrid y Barça, con 19 puntos en siete jornadas.



Una situación "inesperada" tanto para el entrenador Míchel como para su director deportivo, Quique Cárcel.



"Es un momento que se disfruta mucho, porque al final nosotros tenemos el objetivo muy claro de intentar conseguir la permanencia, pero el hecho de tener 19 puntos ya, pues la verdad es que nos da mucha seguridad", dijo Cárcel a AFP.



"Ya tenemos hecho el 50% del gran objetivo. Vamos bien", declaró a Sport el hermano de Pep Guardiola, Pere, que posee la mitad de las participaciones del club.



También Míchel tiene claro que "no hay otro objetivo que no sea la permanencia".



- Continuidad y espectáculo - Para el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, el gran inicio de temporada de su vecino catalán "no es una sopresa".



"Lo del Girona es espectacular, tiene mucho mérito. Están haciendo las cosas bien desde hace años con un proyecto de largo plazo. Tienen un modelo muy claro y un muy buen entrenador", añadió Xavi.



Gracias a su fútbol ofensivo, el Girona terminó la pasada temporada en décima posición, a sólo cuatro puntos de Osasuna, clasificado para la ronda previa de la Conference League.



"El año pasado terminamos cerca de los puestos de Europa haciendo un gran año y éste hemos empezado muy bien, pero tenemos que ser muy cautos, muy humildes, y a la vez también ambiciosos y querer dar un paso adelante", dijo Cárcel.



Según el director deportivo, la continuidad de la plantilla explica su éxito: "es verdad que hemos perdido cuatro titulares indiscutibles, pero creo que hay 15 o 16 jugadores que ya estaban en la plantilla del año pasado. El equipo ha empezado con un bagaje, sobre todo a nivel de automatismos de fútbol".



Tras dejar salir a Oriol Romeu al Barça y a Santiago Bueno al Wolverhampton, los catalanes ficharon bueno y barato gracias especialmente a la estructura del City Football Group y a su red de ojeadores.



- Fichajes acertados -El club gironí, del que el City Group del jeque Mansour, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, posee el 47%, pudo así hacerse con el delantero ucraniano Artem Dovbyk, convertido en el fichaje más del club (7,5 millones de euros/7,9 millones de dólares).



También fichó al centrocampista venezolano Yangel Herrera, comprado por 5 millones (5,2 millones de euros) al City y al extremo brasileño Savinho, cedido por el Troyes francés.



Estos tres jugadores están siendo los artífices de este gran inicio de campaña con 3 goles y 2 asistencias para Herrera y Dovbyk, y otros 2 tantos y 4 asistencias para Savinho, de 19 años, imparable en el costado izquierdo.



El Girona también firmó libre al defensa neerlandés Daley Blind y al portero argentino Gazzaniga, además de conseguir la cesión del defensa del Barça Eric García.



Suficiente para armar "un equipo bonito de ver, divertido", dijo Cárcel, para el que "no especulamos con el resultado, pensamos mucho en meter goles".



El director deportivo también admite "una ventaja competitiva" al estar "bajo el paraguas del City Football Group porque tenemos una capacidad de crecimiento al nivel de muchas cosas, como el scouting, de día a día, nutrición".



Y sobre el césped, "estamos en un punto donde creo que la magia está un poco en el crecimiento individual y colectivo" de un conjunto líder liguero, con el mejor ataque del campeonato con 18 goles en siete partidos.