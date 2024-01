Girona líder en solitario pese a empatar ante colista Almería

Autores de una primera parte de temporada histórica, los catalanes (1º con 49 puntos), desaprovecharon la ocasión de colocarse con tres unidades más que el Real Madrid, que esta noche se mide con el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y que no disputará su partido aplazado hasta final de mes.



Irreconocibles en el primer tiempo, los hombres de Míchel pudieron irse en desventaja al descanso de haber marcado alguna de sus ocasiones el joven Sergio Arribas, formado en el Real Madrid.



Acostumbrado a las remontadas de última hora, el Girona no pudo marcar la diferencia a pesar de la entrada en juego de titulares habituales como Tsygankov, Stuani y Savinho.



La formación catalana terminó con diez hombres después de la expulsión de su capitán Aleix García, que agarró por la camiseta a Melero cuando se dirigía a portería (80).



"No podemos ganar siempre, cuando el rival te supera como hoy es una gran noticia que nos llevemos un punto, porque un equipo que quiere estar arriba necesita tener este tipo de partidos donde no pierda", afirmó Míchel en conferencia de prensa.