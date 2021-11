Goleadores de la División Profesional: Martín Prost, de Independiente, encabeza la tabla

Escucha esta nota aquí

Luego de 26 fechas disputadas del torneo de la División Profesional, el argentino Martín Prost, que juega en Independiente Petrolero de Sucre, comanda la tabla de máximos artilleros del campeonato Único con 15 anotaciones, según datos oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El delantero, de 33 años, cumple su segundo ciclo en el fútbol boliviano, ya que en la temporada 2018-2019 jugó en Sport Boys Warnes, equipo con el que anotó 22 tantos en 50 partidos disputados.

Prost, tendrá la oportunidad de seguir extendiendo su racha goleadora este sábado (19:30), cuando su equipo reciba la visita de Real Santa Cruz, en el estadio Patria de Sucre.

Casualmente, en el equipo albo está el segundo máximo anotador del torneo, Edarlyn Reyes que tiene 14 goles. El rápido delantero dominicano también tiene la chance de seguir inflando redes este fin de semana.

Reyes comparte el segundo lugar de la tabla de goleadores con el argentino Leonardo Ramos, de los registros de Bolívar, quien también ha marcado 14 goles a lo largo de esta temporada.

A diferencia de Prost y de Reyes, el goleador de la academia paceña no podrá incrementar su cuenta personal debido a que fue expulsado el fin de semana, durante el partido que su equipo perdió contra The Strongets por 1-0 y no podrá ser de la partida el domingo cuando Bolívar visite a Wilstermann en el estadio Félix Capriles.

El primer boliviano que aparece entre los principales goleadores del campeonato es el delantero de Always Ready Carmelo Algarañaz, que tiene 13 tantos. El cruceño de 25 pasa un buen momento y hasta ya se hizo un lugar en la selección nacional-

Máximos goleadores

Con 15 goles

Martín Prost Independiente

Con 14 goles

Leonardo Ramos Bolívar

Edarlyn Reyes Real Santa Cruz

Con 13 goles

Carmelo Algarañaz Always Ready

Con 12 goles

Jefferson Tavares Royal Pari

Jair Reinoso The Strongest

Con 11 goles

Willie Barbosa The Strongest

Patricio Rodríguez Wilstermann

Sebastián Gularte Nacional Potosí

Elías Alderete Aurora

Con 10 goles

Kevin Mina Guabirá

Serginho Wilstermann

