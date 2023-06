Goles y silbidos, las fechas que marcaron la historia de Messi en el PSG

Cronología de una historia de amor fallida.



. Recibimiento como un rey, agosto de 2021

La llegada del mejor jugador del mundo hizo temblar al París futbolístico: aficionados le esperaban en el aeropuerto de Le Bourget el 10 de agosto y, desde el día siguiente, las camisetas con su número 30 se vendían como rosquillas. Las acreditaciones se multiplican para su rueda de prensa, una de las pocas que dará en Francia junto a la del Balón de Oro de 2022. El 29 de agosto, da sus primeros pasos en Ligue 1 en Reims, la ciudad en la que asumieron la corona muchos reyes de Francia. Jugó los últimos 25 minutos y recibió al entrar la ovación de un estadio que no había visto a uno de los mejores jugadores del mundo desde Raymond Kopa en los años 1960.



. Primer gol contra Manchester City, el 28 de septiembre de 2021

Tras un rodaje un poco lento, la "Pulga" marca por fin su primer gol con el París SG. Un tanto muy bonito, y en un partido importante, ya que contribuyó a una victoria contra Manchester City (2-0) en Liga de Campeones, en una jugada en la que también intervino Kylian Mbappé, que dejaba presagiar una gran complicidad.



. Tres asistencias en Saint Etienne, el 28 de noviembre de 2021

Messi ofrece tres asistencias en Saint-Etienne (3-1), dos para Marquinhos y una para Angel Di Maria, una semana después de su primer gol en L1 contra Nantes (3-1). Parece lanzado, pero su temporada se ensombrecería tras el invierno (boreal)...



. Silbado en el Parc des Princes, el 13 de marzo de 2022

El Parc des Princes silba contra Burdeos (3-0) a las estrellas Neymar y Messi tras la debacle en campo del Real Madrid (3-1) en Liga de Campeones, donde el PSG se derrumba en unos minutos cuando tenía dos goles de ventaja, el de la ida (1-0) más uno marcado por Mbappé en el Bernabéu. "Ney" y la "Pulga" son juzgados directamente responsables del fracaso al simbolizar la política de fichajes galácticos del club. Estos abucheos marcan la ruptura de Messi con el estadio, ya que no irá más a saludar a los aficionados al final de los partidos.



. Buen inicio de temporada, antes de la coronación en Qatar 2022

Tras una primera temporada sin gran brillo, el argentino comienza muy bien su segundo ejercicio, en el mejor período de la era Messi en el PSG, la de los meses precedentes a la Copa del Mundo. El argentino inicia su campaña con un gol en la Supercopa de Francia (Trophée des Champions) contra Nantes (4-0) y un doblete en Clermont (5-0) en la primera jornada.



. Genialidad tras el Mundial, el 19 de febrero de 2023

Messi llegó cansado tras ganar el Mundial y la continuación de la temporada no fue todo lo buena que se esperaba. Un tiro libre en el último segundo para lograr la victoria contra Lille (4-3) sintetiza su paso por París: el genio juega andando, parece poco concernido, pero firma una victoria plena de inspiración con un golpeo diabólico, recordando el jugador fantástico que es, el que el Parc des Princes habría querido ver más a menudo.



. Nuevos silbidos, el 2 de abril de 2023

Messi, como muchos de sus compañeros, no brilla en octavos de final de Champions contra el Bayern Múnich (1-0/2-0). El enfado comienza a crecer en una buena parte de los aficionados del PSG, que silban de nuevo a la estrella, antes incluso de la derrota por 1-0 contra Lyon en el Parc des Princes, una semana después de otra derrota, también en casa, contra Rennes (2-0).



. La escapada saudita, mayo de 2023

A principios de mayo, Messi se marcha a Arabia Saudita para una operación de promoción, sin la autorización del club. Es sancionado, se excusa en un mensaje de vídeo. Es apartado un partido, contra Troyes (3-1) el 7 de mayo, y después reanuda el entrenamiento.



. El gol del título

Messi terminó su recorrido firmando el gol del título en Estrasburgo (1-1), tras un pase de Mbappé, para recordar que su segunda temporada fue excelente desde un punto de vista estadístico, con 16 goles y 16 asistencias en el campeonato, que hacen de él, el mejor pasador de L1.