Gran Mamoré 1- 0 The Strongest: El 'Tigre' pierde su invicto pero mantiene la punta

¡Sorpresa en Trinidad! Libertad Gran Mamoré venció 1-0 al líder The Strongest y le quitó el invicto en el torneo local. El único gol del encuentro lo convirtió el paraguayo, Miguel Mendoza cuando apenas transcurría un minuto de juego.

Tras un centro de Yonathan Taborga y en complicidad de Adrián Jusino y Rodrigo Banegas, apareció Miguel Mendoza para estirar la pierna y anticiparse a los jugadores de The Strongest.

The Strongest intentaba por todos lados, pero no era eficaz. De hecho, no generó opciones de mucho peligro y se enfrentó a una defensa sólida y ordenada. A raíz de la desesperación, dejó espacios atrás que fueron bien aprovechados por el equipo beniano.