Grealish y Alexander-Arnold son bajas para Inglaterra

El extremo del Manchester City y el defensor o centrocampista del Liverpool acudieron este lunes a St. George's Park, el centro de entrenamiento de la selección inglesa, "pero abandonaron después los 'Three Lions' después de unos exámenes relativos a sus lesiones producidas antes de la concentración", precisa un comunicado de la FA.



Grealish no jugó en la victoria del Manchester City ante el Fulham (5-1) el sábado, mientras que Alexander-Arnold se lesionó en los isquiotibiales durante el partido ganado el domingo por los 'Reds' contra el Aston Villa (3-0) el domingo.



Gareth Southgate no ha llamado a otros jugadores para paliar las dos ausencias, precisa la FA. El seleccionador inglés había convocado el jueves a 26 jugadores.



Los ingleses dominan el grupo C después de cuatro victorias en otros tantos partidos, con seis puntos de ventaja sobre Ucrania (un partido menos), que será su rival el sábado en Breslavia. Después disputarán un amistoso contra Escocia el 12 de septiembre en Glasgow.