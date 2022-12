Griezmann avisa que jugar contra Messi será "diferente"

Fútbol

"La final no se juega, se gana", advierte con ambición Kolo Muani

"No me lo creo. Es una locura, estamos soñando. Sinceramente, no sé qué está pasando. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Espero que lleguemos muy lejos, que ganemos esta copa", declaró al final del partido ante Marruecos