Griezmann da los tres puntos al Atleti en su visita a Valencia

Con un solitario gol del francés Antoine Griezmann en la segunda parte (66), el Atlético de Madrid se llevó la victoria en su visita a Mestalla frente a un Valencia que antes del partido anunció el fichaje de Edinson Cavani para las próximas dos temporadas.



"El rival tuvo una buena fuerza, controló mejor el partido, pero quizás dentro de los números, tuvimos más situaciones de gol (...) Pero es verdad que los cambios aportaron el tener la pelota y el sostener la pelota, nos trajeron más tranquilidad", analizó el técnico rojiblanco Diego Simeone.



Con esta victoria, el Atlético se coloca con 6º con 6 puntos, a uno del grupo (Barcelona, Villarreal y Athletic) que persigue a los dos colíderes del campeonato español (Real Madrid y Betis, ambos con 9 unidades).



El saludo de El Matador Edinson Cavani a su nueva afición dio paso a un auténtico duelo entre dos históricos del fútbol español.



A un primer remate del local Toni Lato que se marchó alto por poco (15), respondió el Atleti con una ocasión de Álvaro Morata que el delantero madrileño no acertó a meter entre palos (22).



Apenas unos segundos después, el estadounidense Yunus Musah se sacó un zapatazo desde lejos para batir a Jan Oblak, pero el VAR intervino y el árbitro anuló la jugada por una falta en una acción previa (23).



Ambos equipos siguieron castigándose y Joao Feliz estuvo cerca de abrir el marcador para los visitantes, pero Giorgi Mamardashvili desvió a córner el disparo del portugués (32).



- VAR decisivo -

Tras otra ocasión valencianista, un potente disparo del suizo Eray Comert que se marchó fuera (32), llegó otra acción en la que la intervención del VAR fue decisiva.



El árbitro expulsó a Thierry Correia por derribar a Morata, pero tuvo que echarse atrás en su decisión al ver por televisión que no era el último defensor valencianista (39).



El Atlético no quedó en superioridad, pero a partir de ese momento sí se hizo con un mayor control del juego y comenzaron a llegar más ocasiones de gol. Morata y Joao Felix desperdiciaron la posibilidad de dar ventaja a su equipo justo antes del descanso, pero el encuentro cambió con la entrada en el minuto 64 de los franceses Thomas Lemar y Antoine Griezmann.



Apenas llevaban dos minutos en el césped cuando Lemar robó una pelota en la zona de creación y pasó la pelota a Griezmann, que batió a Mamardashvili de un tiro lejano que tocó en un defensa (66).



"Mientras Griezmann responda como esta respondiendo, es importante tenerlo en el campo", declaró Diego Simeone tras el partido, pese a que el francés no está siendo titular: "Comprendo que lo pongo cuando mejor siento para el equipo", se justificó el técnico argentino.



El gol fue un mazazo insuperable para los locales, aunque el Atlético desperdició varias ocasiones claras para haber sentenciado antes (Matheus Cunha en el 84, Yannick Carrasco en el 89 y Griezmann en el 90).



En el otro partido del lunes, el Athletic Club (4º) logró una contundente goleada a su visita al Cádiz (20º) y se coloca en el pelotón perseguidor de los dos colíderes.



Frente a un equipo cadista que no ha logrado puntuar en tres jornadas, los vascos se llevaron los tres puntos con los goles de Iñaki Williams (24), Gorka Guruzeta (56 y 90+3) y Álex Berenguer (78).