Griezmann es baja por lesión para los amistosos ante Alemania y Chile

Una torcedura en el tobillo derecho pondrá fin a la racha récord de partidos consecutivos de Griezmann con Francia, que queda cortada en 84.



El último partido de Francia en el que Griezmann no estuvo convocado se remonta al 15 de noviembre de 2016, a un empate a cero contra Costa de Marfil en un amistoso en Lens. Y el último en el que no jugó fue un amistoso ante Inglaterra en junio de 2017, en el que 'Grizou' se quedó en el banquillo.



"Después de una conversación con Franck Le Gall, el médico de los Bleus", el seleccionador Didier Deschamps "decretó la baja de Antoine Griezmann", explicó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado.



Griezmann se presentó este lunes a la cita del inicio de la concentración francesa en Clairefontaine-en-Yvelines, cerca de París.



La estrella del Atlético de Madrid se había perdido cuatro partidos antes de reaparecer con su club el miércoles en el partido que clasificó a los 'colchoneros' para cuartos de final de la Liga de Campeones, superando en la tanda de penales al Inter de Milán. Griezmann marcó un tanto en ese partido ante el actual líder de Italia.



El domingo fue suplente ante el Barcelona y entró en juego en la segunda mitad. El Atlético cayó 3-0 en casa en ese partido.



"Antoine tiene un problema en su tobillo", explicó Deschamps, que considera a Griezmann "no insustituible pero sí indispensable".



Es uno de sus hombres de confianza. Griezmann ha vestido en 127 ocasiones la camiseta de Francia en categoría absoluta y ha firmado 44 tantos.



Matteo Guendouzi se suma a la lista de Deschamps para esta ventana internacional de marzo.



El jugador de la Lazio no había sido convocado desde el Mundial de Catar-2022. El último de sus siete partidos con Francia se remonta a la fase de grupos de ese Mundial, la derrota 1-0 contra Túnez.



El duelo amistoso ante Alemania será este sábado 23 de marzo en Lyon. Después tendrá lugar el pulso ante Chile, el martes 26 en Marsella.



Ambos forman parte de la preparación de Francia para la Eurocopa de junio y julio.