Griezmann: “Messi me dijo que desde que soy su compañero, que va a muerte conmigo"

Escucha esta nota aquí

El delantero francés del Barcelona Antoine Griezmann quiso dejar claro este lunes que tiene una buena relación con su capitán, Lionel Messi, asegurando que "sabe muy bien que tengo muchísimo respeto hacia él".

"Leo sabe muy bien que tengo muchísimo respeto hacia él, lo veo como un ejemplo y aprendo de él", afirmó Griezmann en una entrevista en el programa Universo Valdano de la plataforma Movistar Plus.

El delantero francés tomó así distancia con las declaraciones hechas por un antiguo consejero suyo, Eric Olhats, afirmando que en el Barça "Messi es a la vez emperador y monarca y no vio bien la llegada de Antoine".

"Con Eric, desde el día que me casé ya no tengo relación con él, no era mi representante, es el que llevaba mis cosas", explicó Griezmann, en una larga entrevista con el exfutbolista Jorge Valdano.

"Pero, como yo no hablo, mi hermana que es mi representante no habla, mis padres tampoco hablan, entonces alguien coge el teléfono y lo llama a él y puede crear dudas en la relación que tengo con Leo", añadió, queriendo poner fin con su entrevista a las continuas especulaciones sobre una supuesta relación tensa con Messi.

Olhats había enviado tras sus declaraciones a France Football una carta abierta al diario Marca el sábado para "pedir disculpas", consciente de que "la víctima de todo esto es Antoine Griezmann".

- Sin problemas -

Preguntado por los periodistas presentes el jueves en su llegada al aeropuerto de Barcelona, Messi afirmó estar "cansado de ser siempre el problema de todo en el club".

El viernes, en rueda de prensa, el técnico del Barça, Ronald Koeman, calificó las declaraciones de Olhats de "chorradas", afirmando: "no he visto en ningún momento que haya un problema" entre los dos.

Griezmann también se alejó este lunes de las declaraciones de su tío Emmanuel Lopes en un documental, afirmando que en el Barcelona "los entrenamientos se hacen para agradar a algunas personas...".

"Mi tío, que no sabe de qué va el fútbol, viene un periodista, te habla dos horas, la primera estás más atento a lo que dices, pero luego el periodista parece que es tu amigo pero lo que quiere es el titular", explicó Griezmann.

"Ya lo hablé con Leo, que no tengo nada que ver con ellos (Olhats y su tío)", afirmó Griezmann, que también recordó una conversación con el astro argentino al llegar al Barcelona.

"Hablé con Leo cuando llegué y él me dijo que cuando rechacé la primera vez (ir al Barcelona), le dolió porque había hecho comentarios públicos (de elogio), a mí me hubiera pasado lo mismo, pero luego dijo que desde que soy su compañero, que va a muerte conmigo y es lo que noto cada día", aseguró.

El delantero francés se refería así a su primera negativa a ir al Barcelona tras la temporada 2017/2018 dada a conocer en un documental, antes de fichar al año siguiente por el club azulgrana.

Griezmann admitió que el parón producido por la pandemia y el hecho de pasar por tres entrenadores desde su llegada al Barcelona, hizo más difícil su adaptación a su nuevo equipo.

Pero, ahora "en el vestuario estoy muy bien, tengo compañeros que lo doy todo por ellos, tengo la confianza del míster", sentenció el delantero francés.

Lea también Guabirá Guabirá marcha invicto en la Copa Santa Cruz El equipo azucarero superó en casa este lunes a Nuevo Horizonte por 2-1 y prácticamente aseguró el pase a la segunda fase del torneo. Universidad superó a Real Brígida por 1-0 y también avanzó a la siguiente instancia. Se jugó la cuarta fecha de la primera ronda.

​