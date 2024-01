Griezmann supera a Luis Aragonés en el Olimpo de goleadores del Atlético

El 'Principito' anotó su tanto 174, superando en el estadio Al-Awwal de Riad la marca de 173 goles de la leyenda rojiblanca, Luis Aragonés, fallecido en 2014.



El francés ha marcado sus 174 goles en 367 partidos, mientras que el 'Sabio de Hortaleza' estableció su récord en 370 encuentros.



Griezmann ya había igualado a Aragonés el pasado 19 de diciembre con su doblete en el empate liguero contra el Getafe 3-3.



"Es algo increíble para mí, un orgullo. Al descanso había muchas emociones pero había que volver al partido", afirmó a Movistar+ después de la derrota del Atlético este miércoles en Riad.



Este miércoles, el delantero galo recibió un balón al borde del área, recortó y soltó un disparo desde la media luna del área para hacer el gol que le asienta definitivamente como mito rojiblanco.



Una década ha pasado desde que Griezmann anotó su primer tanto para el Atlético de Madrid el 16 de septiembre de 2014 en la derrota 3-2 ante el Olympiakos en la fase de grupos de la Champions.



Griezmann había llegado dos meses antes al Atlético procedente de la Real Sociedad por 30 millones de euros (32 millones de dólares) empezando una carrera que le ha llevado a ser uno de los principales ártífices de uno de los periodos más exitosos del club madrileño.



- "Uno de los más grandes" -

"No tengo duda de que en lo que le queda recorrer en el Atlético será uno de los futbolistas más grandes de la historia del Atlético", decía su técnico Diego Simeone el 7 de noviembre, tras la victoria 6-0 sobre el Celtic en Champions.



El francés ha vuelto a ser el ídolo de los hinchas rojiblancos, que le han perdonado su escapada entre 2019 y 2021 al Barcelona, donde no pudo lucir todo lo que esperaba.



Simeone no tuvo dudas de que la vuelta de Griezmann sería crucial para volver a mostrar la mejor cara del Atlético, donde el francés saltó a primera plana tras su darse a conocer en la Real Sociedad.



"No tengo ninguna duda de que, cuando no todos estaban de acuerdo con su regreso, yo estaba convencido de que había nacido para jugar en el Atlético de Madrid", aseguró Simeone.



- "Todoterreno" -

El extremo que llegó de la Real Sociedad para explotar como delantero en el Atlético ha ido creciendo hasta convertirse en un jugador total que lo mismo sigue marcando goles como ayuda en la creación y en la defensa.



"Antoine es un todoterreno porque puede jugar en el medio, en el lateral, en la banda, de delantero, de segundo delantero, y ocupa distintos lugares, ocupando distintos lugares nos permite tener más opciones", explicaba Simeone el 15 de diciembre.



"Al final, lo que me toque. Ya sea mediocampo, delantero o mediapunta intento hacer lo que debe hacer cada uno en esa posición y voy aprendiendo viendo mucho fútbol por la tele. Lo que haga falta por el club y para el Cholo", decía Griezmann tras la victoria sobre el Celtic.



"No es sólo un goleador, hace jugar al equipo. Cuando hay que tirarse al suelo y luchar es el primero. Quizás sea uno de los jugadores más completos que he visto en mi vida", afirmaba su compañero Marcos Llorente.



También en la selección francesa ha visto algo más retrasada su posición, lo que no impide que ahí también sea uno de los mejores goleadores de todos los tiempos.



Con 44 goles, es el cuarto mejor goleador histórico de los Bleus, sólo superado por Mbappé (46), Thierry Henry (51) y Olivier Giroud (56).