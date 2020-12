Gróver Vargas: “Wilstermann es el referente del fútbol boliviano”

Escucha esta nota aquí

1. -¿Cochabambino de pura cepa?

-Sí, de pura cepa, nacido en Aiquile, cochabambino de corazón y

convicción.

2. ¿Jugó al fútbol cuando era chico?

-Sí, jugué en el glorioso Enrique Happ, en la selección cochabambina, en Municipal y Petrolero.

3. ¿De cómo se hizo hincha de Wilstermann?

-Es de familia, pero viví la época gloriosa de Jairzinho, Taborga, Navarro… ahí nació ese amor por esta institución.

4. ¿Qué recuerdos tiene como hincha?

-Cuando salimos bicampeones el 80 y 81, la época dorada.

5. ¿Algún equipo de Wilster lo marcó?

-Ese equipo me marcó, era un equipazo.

6. ¿Algún jugador en especial?

-Jairzinho, el mejor jugador que pudo venir a Bolivia; campeón del mundo, goleador de un Mundial, ganador de un Balón de Oro, imposible traer otro como él.

7. ¿Quién lo acercó al club?

-Nunca pensé ser directivo. Cuando Wilstermann cae en desgracia y nos vamos a la “B”, nos invitan a tres empresarios cochabambinos a hacernos cargo del club de nuestros amores, y asumimos este reto Ángel Campero, Mario Montaño y mi persona, y le metimos alma, vida y corazón. Nosotros éramos empresarios y el fútbol es otro mundo, nos costó aprender, pero gracias a Dios nos fue bien.

8. ¿Qué lo animó a ser dirigente?

-El amor y la pasión al club.

9. ¿De cómo llegó a la presidencia? ¿La familia está de acuerdo?

-Éramos tres, y me tocó a mí. Aceptamos el reto y nos fue bien. Respecto a mi familia, saben que Wilstermann es una pasión para mí, y me apoyan.

10. ¿Cuál es su actividad particular?

-Soy empresario en el rubro de alimentos.

11. ¿Hace cuánto tiempo que ejerce la presidencia del club?

-Hace cinco años, tengo tres títulos, todos los años hemos clasificado a torneos internacionales.

12. ¿Aporta económicamente de su bolsillo?

Sí, eso es normal.

13. ¿Le sale caro Wilster?

-Últimamente, no, al principio, sí.

14. ¿Cuánto aportó hasta el momento?

-Noo, no quiero hablar de cifras,

ja, ja. No quiero sobresalir, ni nada, no soy político, lo hago por amor al club.

15. ¿Cuál fue el momento más grato como dirigente?

-La conquista de los campeonatos siempre son lindos; el primero lo viví de manera intensa, distinta, porque era el primero, pero cada campeonato se lo vive con una alegría inmensa.

16. ¿Y el más ingrato o triste?

-Problemas tenemos todos los días; quizá perder con River, eso me dolió mucho. Subí a mi habitación y lloré, solo. Hasta hoy no entiendo qué pasó.

17. ¿El gol que más festejó?

-El último con Colo Colo, porque en ese momento estábamos fuera de la Libertadores. Villarroel hizo el gol y fue el desenfreno total porque clasificábamos primeros del grupo y seguíamos

en carrera en un año difícil.

18. ¿Cuál fue su mayor acierto?

El acierto es retocar el plantel manteniendo el grupo unido y motivado para seguir adelante.

19. ¿Alguna cosa de lo que se arrepienta?

-A veces las cosas no salen como

uno quiere. Sí, hubo gente que vino y por la que tuve que dar la cara.

20. ¿Cómo se sostiene Wilstermann?

-El principal ingreso son los premios internacionales, además Wilstermann es el club más taquillero de Bolivia, pero este año que no recaudamos nada, los patrocinadores fueron importantes, también los socios e hinchas.

21. ¿Cuál es el patrimonio del club?

-Tiene buen patrimonio, cuenta con un edificio propio, una linda sede, pero la mayor inversión, el mayor sueño, está por venir; ya se van a enterar, falta poquito.

22. ¿Quién elige los refuerzos?

-Lo consulto con los técnicos, tengo gente al lado con la que vamos viendo, pero somos los dirigentes los que tenemos la última palabra.

23. ¿Por qué dejó ir a Roberto Mosquera?

-Después del partido con River, vino y me dijo: “He fallado”, le respondí que no, y que lo apoyaba a muerte, que no era culpa suya sino de todos. Luego hubo un problema por la inclusión de cinco extranjeros que nos costó un partido. El desgaste era muy grande y se fue, pero estoy muy agradecido con él, tengo una gran relación.

24. ¿Incidió la derrota ante River?

-Sí. Todo fue socavando la relación técnico-hinchada-jugadores, y cuando se comete ese error de los cinco extranjeros en cancha con Bolívar, la relación era muy tensa.

25. ¿Después del 3-0 en Cochabamba, creía que estaba todo liquidado con River?

-Contra equipos grandes nunca hay nada liquidado. Sabíamos que habíamos dado un paso muy importante, pero esto es fútbol, nos vapulearon, fue catastrófico para nosotros.

26. ¿Mosquera planteó bien el partido?

-¿Es difícil decirlo, no? Conocía la alineación, y creía que jugar con línea de tres era lo adecuado. El tiempo dijo lo contrario, pero es fácil hablar después de que ha pasado todo, y más con un mal resultado.

27. ¿River clasificó a las malas o a las buenas?

-Era River, un rival muy difícil; pero hubo mucho de por medio, un trabajo muy silencioso y terrible que nos hicieron.

28. ¿Las amenazas en el hotel, antes del partido en Buenos Aires, fueron cosas de barra bravas o el club apañó todo eso?

-De que apañó, apañó. Se portaron mal, muy mal.

29. ¿Reclamaron en su momento?

-Hicimos los reclamos pertinentes porque los equipos locales tienen que velar por la seguridad

de los visitantes.

30. ¿Fue una ingenuidad no estar más atentos,

tomando en cuenta los antecedentes que hay en la Copa?

-El técnico me pidió que los lleve al Sheraton. Hoy no los alojaría en un hotel céntrico, los llevaría a un lugar alejado, donde puedan descansar tranquilos. Fue uno de los grandes errores. Ahora llevamos nuestra agua, nuestra gente.

31. ¿Cómo fue su relación con Álvaro Peña?

-Con todos los técnicos tuve una relación sana, buena.

32. ¿Por qué rescindieron contrato después de haber salido campeón?

-Por una pelea interna con parte de mi dirigencia. Teníamos que velar por la paz interna.

33. ¿Es cierto que lo criticaban por su preferencia

por los cruceños?

-Que yo sepa, no. Llevó algunas personas, la gente de divisiones menores hizo un reclamo, pero nada que haya provocado su salida.

34.¿Con qué entrenador tuvo mayores coincidencias?

-Creo que con Mosquera, aunque me llevo bien con todos.

35. ¿Este Wilstermann es igual o mejor que los dos

anteriores?

-Mantuvimos una base desde que llegamos, por lo tanto, son equipos parecidos.

36. ¿De quién es el acierto de haber contratado a

‘Pochi’ Chávez, ‘Pipo’ Giménez y ‘Pato’ Rodríguez?

-Lo hemos manejado con los dirigentes y los entrenadores, como siempre.

37. ¿Qué le provocaron los paros del plantel reclamando pagos?

-La verdad, no es fácil manejar gente con egos distintos. Para mí, no entrenar, es indisciplina, pero la relación es sana, de respeto.

38. ¿Ser campeón sale caro?

-Sale caro, los jugadores suben sus pretensiones.

39. ¿Cuánto recaudó Wilstermann en los últimos años, participando en la Copa?

-Fueron cifras importantes, pero prefiero no hablar de montos.

40. ¿A cuánto asciende el presupuesto anual del

club?

-Cerca de 5 millones de dólares. Pero Wilstermann es el referente del fútbol boliviano, está considerado como el número uno, y eso ayuda; además enamora a una ciudad, en Cochabamba. Wilstermann es todo y por eso es más fácil conseguir patrocinio.

41. ¿Qué porcentaje está destinado a salarios?

-Mucho, pero no quiero hablar de economía porque después es un caos.

42. ¿Wilstermann paga premios por objetivo, por

partido o ambos?

-Solo pagamos por objetivos.

43. ¿El fútbol boliviano vive su realidad o está ‘inflacionado’?

-Depende de la institución. No es fácil el fútbol boliviano, y se necesitan dirigentes-padrinos, porque cuando falta, hay que meter la mano al bolsillo.

44¿Wilstermann tiene un plantel caro?

-Tiene un plantel caro, de los más

caros de Bolivia.

45. ¿Cuál es la situación económica de Wilstermann?

-Llevadera, tratamos de ser equilibrados.

46. ¿Cuánto afectó la pandemia a su club?

Muchísimo, pero afectó a todos.

47. ¿Wilstermann invierte mucho en divisiones menores?

-Es nuestra falla, aunque tenemos

divisiones inferiores.

48. ¿Qué jugadores de la cantera surgieron en los

últimos años?

-Galindo, Díaz, Laredo y Sáez. No es la cantidad que quisiéramos, hay que mejorar.

49. ¿La cantera cochabambina sigue siendo como

era antes?

-Decayó mucho. En el Mundial 94 había cinco cochalos en la selección nacional, ¿ahora,

cuántos?

50. ¿Que la escuela Enrique Happ no trabaje como

antes afectó al fútbol cochabambino?

-Mucho, era una institución seria, que ayudaba en la formación de grandes valores.

51. ¿El plantel actual hay que renovarlo o mantenerlo?

-Hay que darle retoques, como todos los años.

52. ¿Se imaginaba peleando otra vez en octavos de

final?

-Más que imaginarme, lo soñaba.

53. ¿Qué pasó con Wilstermann frente a Libertad?

-Tuvimos algunas fallas, nuestro deseo era darle una alegría a nuestra gente, pero puede pasar, esto es fútbol.

54. ¿Los perjudica por estar jugando la Copa y el Apertura a la vez?

-No vamos a poner excusas, aunque teníamos un par de partidos más que el resto por la Copa.

55. Les costó un poco el reinicio del campeonato local.

-Sí, perdimos el primer partido (ante Royal Pari), hoy podríamos estar en el primer lugar.

56. ¿Qué opina de la situación actual del fútbol

boliviano?

-Difícil, con muchos problemas, si buscamos la unidad puede cambiar.

57. ¿Qué experiencia deja toda esta situación?

-No tenemos que dividirnos nunca más. Los clubes tienen que dedicarse a hacer fútbol.

58. ¿Qué opinión tiene sobre César Salinas?

-Ya pasó, ya pasó…

59. ¿Algo para decir de su gestión?

-Lo único que puedo decir es que

nos falta unidad.

60. ¿Una opinión sobre Fernando Costa?

-Vamos a ver, está comenzando.

61. ¿Podrá ayudar a manejar la situación?

- Tenemos que darnos cuenta que no podemos estar divididos. Cuando volvió el fútbol todo se apaciguó, la gente quiere ver a sus equipos.

62. ¿Qué le parece sus primeros pasos en la FBF?

-Prefiero no opinar sobre eso.

63. ¿Qué opina de Marcelo Claure?

-Nada, como cada presidente de su institución, tiene su sueño.

64. ¿El G-6 tiene posibilidades de ganar su lucha?

-Que la legalidad gane, lo único que pedimos es transparencia. No puede ser que se maneje la

economía de los clubes y asociaciones sin presentar informes.

65. ¿Si no consiguen lo que buscan en su reclamo al TAS, qué pasará con el G-6?

-Vamos a seguir en la lucha. Hay que separar lo político de lo deportivo, no podemos perjudicarnos entre nosotros.

66. ¿La autogestión sigue siendo la principal razón de su lucha o tienen otros objetivos?

Hoy nuestro fútbol, por el trabajo que se ha hecho, vale, y vamos a tener mejores ingresos. El objetivo era ese.

67. ¿La postura de la Conmebol y de la FIFA ante el

caso boliviano es la correcta?

- Nosotros tenemos que tener la capacidad para resolver nuestros problemas.

68. ¿Aurora sigue como principal rival de Wilster?

-Sí, pero ahora también está Vinto Palmaflor, a quien felicito por lo que están haciendo, gente buena, trabajadora.

69. ¿Wilstermann es la mitad más uno de Cochabamba, o mucho más?

-Muuucho más, eso sí le puedo garantizar.

70. ¿Qué partido del campeonato espera con mayor expectativa?

-Tenemos clásicos nacionales importantes y se los espera con entusiasmo.

71. ¿Cuál es su sueño como wilstermanista?

-Lograr que mi institución se autosustente, genere su propia economía, que no dependa de una

persona.