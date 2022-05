Grupo 'B' del Apertura al rojo vivo ante una posible impugnación de Real Tomayapo

Escucha esta nota aquí

La definición de los clasificados del grupo B a la segunda ronda del torneo Apertura genera expectación luego de conocerse que Real Tomayapo impugnará el partido que jugó este domingo ante Wilstermann (1-1), en Tarija, por la penúltima fecha de la primera fase.​

¿Qué pasó? Tras el empate a un gol por lado trascendió que la dirigencia del club chapaco observó la lista de jugadores que presentó Wilstermann y en la que Sergio Migliaccio, DT de los aviadores, puso de titular a dos jugadores que anotó entre los suplentes.

Si el reclamo prosperará lo conoceremos en las próximas horas, de todas formas si procede puede haber cambios sustanciales en la tabla de posiciones de esta serie. Salvo Bolívar y Blooming están ya con el boleto en mano, no así el resto de los equipos.

Con los resultados de la fecha 15, no merece discusión los cuatro clasificados del grupo A: Palmaflor (25), The Strongest (24), Nacional Potosí (22) y Oriente Petrolero (22). Aquí lo que falta definir es la ubicación en la tabla y esto se sabrá tras la disputa de la fecha 16.

La incertidumbre está en el B, donde Bolívar, Blooming y Royal Pari tienen hasta ahora asegurado el pase.

A una fecha para el final del Apertura, la pregunta es qué pasa si la impugnación favorece a Real Tomayapo, que ahora tiene 18 puntos al igual que Wilstermann. Si esto es así, los tarijeños sumarán 20 puntos, deja sin chance a los aviadores y despoja del cuarto lugar a Always Ready, que tiene 19.

Además, con este ingrediente la fecha 16 será clave hasta para Royal Pari, que no tendría asegurada la clasificación porque Real Tomayapo puede ganar y hacer 23 puntos y lo propio puede hacer Always que tiene 19 porque si gana por una buena diferencia tiene posibilidades de despojar a los inmobiliarios siempre y cuando pierdan en el cierre de la primera ronda.

