Guabirá genera pero no liquida: fue 1-1 ante Aurora en la 'Caldera'

Guabirá genera opciones, pero no consigue marcar. Ante Aurora en la ‘Caldera’ gozó de varias ocasiones para marcar, sin embargo, pagó caro su falta de eficacia y apenas empató 1-1 ante un rival que lo sorprendió en el primer tiempo. Fue un buen partido, con ocasiones en ambos arcos, aunque era el local el obligado a ganar, pero no pudo en este su segundo partido en el Clausura.

Aurora llegó hasta Montero en procura de sorprender y por poco lo hizo. Suma 4 puntos -debutó superando a Oriente- y se fue sonriente porque no solo se pone en el lote de punteros, sino que continúa invicto ahora que asumió Sergio Orteman el mando. Para destacar el trabajo de David Akologo y del lateral izquierdo Jair Torrico, de gran labor durante los 90’.

Pero Aurora logró el 0-1 con un derechazo cruzado de Gabriel Montaño, un chico inquieto que no dubitó un instante en rematar cruzado, tras pase de Jair Reinoso. Nada que hacer para Ferrel que pese a intentar desviar el balón no pudo hacer nada. Golpe duro para Guabirá que ya no tenía a Japa que tuvo que dejarle su lugar a Quintana por una lesión muscular.