Guabirá logró el punto que necesitaba y condenó a Royal Pari al indirecto

Con el empate, el azucarero sumó 40 puntos en la acumulada y dejó con 34 a su rival, que, a falta de una fecha, ya no puede alcanzar al montereño. En el partido de este martes ambos tuvieron chances de marcar, pero la falta de puntería evitó que se gritara el gol. En el tramo final, Royal Pari insistió más con Matheus Alves y Bismark Ubah, pero no bastó.

Esa primera parte fue disputada, aunque Guabirá estuvo más cerca de marcar el primero. Un cabezazo de Sebastián Melgar (9’) fue el primer aviso, aunque luego, la visita respondió con un desborde por izquierda de Matheus en el que participó Justiniano pero que Tobías Moriceau (24’) no pudo definir ante el cruce oportuno de Franz Supayabe.

A los 30’ llegó la primera jugada clara del local: contragolpe de Gustavo Peredo, pero su centro al corazón del área, no fue bien calculado por Sebastián Melgar cuyo cabezazo terminó yéndose por un costado. No fue la única, porque a los 40’ Meleán por poco y marcó tras un cabezazo que buscó el palo derecho luego de un buen centro de ‘Quique’ Hurtado.

La respuesta llegó a los 61’ a través de Gil, que no le pegó bien pese a tener buen perfil. La visita adelantó líneas y comenzó a dejar espacios atrás que no supo aprovechar ni Hurtado ni Cabral. Es más, su rival apretó vía Alves y Ubah que por poco y superan al meta Ferrel. Pero esa insistencia al final no surtió efecto y el empate se terminó sellando.