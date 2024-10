Guabirá quiere alejarse del descenso indirecto a costa de Nacional Potosí

Luego de vencer el fin de semana a The Strongest en Montero (1-0), Guabirá busca reafirmar su levantada este jueves cuando enfrente a Nacional Potosí en la fecha 19 del torneo Clausura de la División Profesional. El encuentro está programado para las 18:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial.



La consigna del conjunto azucarero es clara: seguir sumando puntos para alejarse de los puestos de descenso. De momento, parece que ya está a salvo del descenso directo; sin embargo, el indirecto le respira cerca, ya que Royal Pari ha sumado cuatro puntos en sus últimos dos partidos, acortando la diferencia a solo dos unidades entre ambos.



La única duda que presenta Gualberto Mojica, director técnico de Guabirá, para este partido es la inclusión de Erick Paniagua Japa, quien tuvo que ser retirado en el complemento frente a The Strongest tras recibir un duro golpe. Si no logra recuperarse completamente, su lugar será ocupado por Gustavo Peredo.



Por su parte, Nacional Potosí también sabe que está obligado a obtener un resultado positivo, especialmente tras haber perdido su último partido en casa frente a Always Ready.



Tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de que no tienen margen de error para seguir en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores 2025. Con 40 unidades acumuladas, los Ranchoguitarras ocupan la sexta posición, situándose en zona de Copa Sudamericana.



Terna arbitral



Las incidencias del partido estarán a cargo del cochabambino Bruno Vera, quien será asistido desde las bandas por sus compatriotas Sergio Carrasco y Henry Torrico. Elvis Rodríguez oficiará como cuarto árbitro, mientras que el VAR estará supervisado por Dilio Rodríguez y el AVAR por Nelson Huanca.