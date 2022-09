Guabirá recibe a Aurora, Tomayapo a Palmaflor y Always Ready visita a Nacional Potosí

El rojo montereño juega con la tranquilidad de que su posición no corre riesgo, pero una victoria dejaría a Guabirá mucho más cómodo, y más 'atornillado' en los puestos de Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 15:00.

Nacional Potosí tendrá el último turno ante Always Ready. El choque de las 'bandas rojas' se dará a partir de las 20:15. El local necesita vencer para alejarse de Oriente (pelea por el último cupo de Libertadores), y la visita no quiere perderle la pisada a The Storngest y Bolívar.