Guabirá se aferra a primera: victoria clave 3-1 sobre Wilstermann

Guabirá no tenía margen de error y no falló, venció 3-1 a Wilstermann y logró tres puntos vitales en su luchan por evitar el descenso indirecto. Un doblete de Gustavo Peredo y un tanto de Alejandro Quintana, encaminaron la victoria azucarera en el cierre de la fecha 27 del torneo Clausura.



Luego que se consumó el descenso directo de Real Santa Cruz, Guabira afronta una ardua batalla junto a Royal Pari por no caer en el indirecto. Los inmobiliarios, también cumplieron el miércoles tras vencer sorpresivamente a Aurora en Cochabamba y aún mantiene vivas sus esperanzas de abandonar el penúltimo lugar. El azucarero suma 38 puntos, cinco más que Royal (33).



El partido decisivo para ambos será en la fecha 29, donde se verán las caras en Montero. El equipo que quede en el penúltimo lugar deberá jugar partidos de ida y vuelta con Totora Real Oruro, el subcampeón de la Copa Simón Bolívar.



El partido



Gustavo Peredo abrió (1-0) la cuenta a los 37 minutos de la primera mitad con un potente remate de pierna derecha que se metió sobre el poste izquierdo del pórtico que defendió el arquero Arnaldo Giménez.



No tardaría mucho Guabira en encontrar la segunda conquista, y fue nuevamente gracias a Peredo que aprovechó una mala salida de Giménez para colgar el balón por encima de la defensa y el propio guardameta (2-0).



En la etapa complementaria Wilstermann logró el descuento a través de Rudy Cardozo quien sacó un zapatazo que venció la resistencia del arquero local Manuel Ferrel. Sin embargo, poco después Guabira logró el 3-1 definitivo aprovechando otro error de Giménez quien pifió el balón con los pies dejando servida la posibilidad a Alejandro Quintana de marcar. El argentino no se equivocó y liquidó el pleito.