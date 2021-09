Guabirá se presenta en Tarija ilusionado en seguir subiendo

Escucha esta nota aquí

Guabirá y Real Tomayapo, dos equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición se encontrarán esta noche, desde las 19:30, en el estadio IV Centenario de Tarija.

El equipo azucarero viaja a la capital chapaca entusiasmado por la goleada que le propinó a Aurora en Montero (4-0), en el regreso de Víctor Hugo Antelo como entrenador del club después de dos años.

Tomayapo, en cambio, viene de caer en el último minuto ante Real Potosí, alargando una racha negativa de cinco partidos con resultados adversos.

Guabirá está ubicado en el noveno lugar y apunta a meterse entre los ocho primeros, que lograrán uno de los cupos a torneos internacionales.

El cuadro tarijeño ocupa el puesto 13 en la tabla y le urge sumar para escaparle a la zona baja y aspirar a también a un cupo entre los del grupo de clasificación.

Más temprano, en Oruro, San José recibirá a Real Potosí en el estadio Jesús Bermúdez, a partir de las 15:00, en un choque entre el último y el penúltimo del campeonato de la División Profesional.

Los Santos tendrán nuevo director técnico en esta oportunidad, estarán bajo el mando de Luis Choque, que se hizo cargo tras el despido de Óscar Daza, que apenas duró una fecha en el cargo.

El resto de la fecha

El Torneo Único continuará el sábado con tres partidos importantes.

El duelo entre los cruceños Real Santa Cruz y Royal Pari, uno de los que acecha al puntero; la visita de Blooming a Aurora en Cochabamba, en busca de nuevas unidades; y la presentación del nuevo líder certamen, Always Ready, en la Villa Imperial ante Nacional Potosí, con la obligación de ganar para conservar su ubicación privilegiada.

El domingo se completará la fecha 19 con otros tres encuentros.

Independiente de Sucre, otro de los que no le pierde pisada al puntero, recibe a Bolívar; The Strongest será protagonista de un clásico nacional con Wilstermann, ambos en busca de recuperación; y Oriente Petrolero recibirá a Atlético Palmaflor es procura de nuevas unidades para no perderles pisada a los que están en el tope de la tabla.