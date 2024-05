Guabirá se vuelve a aplazar en Montero; igualó 1-1 con Nacional Potosí

Guabirá volvió a ceder puntos en casa al empatar ante Nacional Potosí (1-1) en el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura. Quintana adelantó al local, mientras que Álvarez igualó para la visita. Ambos equipos terminaron jugando con 10 jugadores, debido a las expulsiones de Vásquez (Guabirá) y Guerra (Nacional).



En el arranque de la primera mitad, Nacional Potosí tomó la iniciativa y manejó el balón a su antojo. Los dirigidos por Alberto Illanes fueron superiores y gozaron de las mejores oportunidades para abrir el marcador. A través de los pies de Saulo Guerra nacieron las mejores ocasiones para los potosinos.



Martín Prost tuvo la más clara sobre 25 minutos, luego de meter un taconazo en el área chica que encontró la buena respuesta de arquero azucarero Ferrel.



Por su parte, Guabirá no ofreció mucha resistencia en la mitad de la cancha, sector que fue poblado por jugadores del equipo potosinos, quienes ganaron cada uno de los duelos.



Con el pasar de los minutos el libreto no cambió, pero Guabirá fue ganando un poco de terreno con faltas que encontró en campo contrario. Una de las más claras para el local ocurrió bajo esa fórmula: centro de Tonino Melgar, y cabezazo de Alejandro Quintana que pasó cerca del pórtico de Saidt Mustafá.



Y el fútbol es así, no convierte el que mejor juega, sino el que es más efectivo. Nuevamente otro centro, esta vez de Meleán, y la cabeza de Quintana que dijo presente para romper el cero y depositar el primero para Guabirá (1-0). Así se fueron al descanso.



Ya en el complemento Nacional Potosí reaccionó de entrada e igualó las acciones a los 50’. Ayelo Ortiz levantó un tiro de esquina y William Álvarez se anticipó a todos los defensores para decretar el 1-1 en la ‘Caldera’.



Tras el empate del conjunto potosino, dos jugadores vieron la tarjeta roja: Ronaldo Vásquez en Guabirá y Saulo Guerra en Guabirá.



El partido se volvió de ida y vuelta, ambos equipos salieron en busca de la victoria. A los 67’, Guabirá tuvo la oportunidad de volver a ponerse en ventaja a través del punto penal, pero Tonino Melgar erró su remate.



De ahí en adelante, los dirigidos por Humberto Viviani hicieron todos los méritos para llevarse los tres puntos, pero no estuvieron finos en la definición. Finalmente, no hubo tiempo para más, y ambos equipos se dividieron puntos en Montero.