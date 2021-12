Guabirá toma la delantera en cuanto a contrataciones

Escucha esta nota aquí

El movimiento de pases no se detiene. Pero esta vez fue Guabirá quien movió el mercado al incorporar varios jugadores a su plantel para la próxima temporada.

El azucarero sorprendió el martes con la llegada del arquero cruceño Elder Arauz, una de las figuras del campeón, Independiente.

Arauz, de 31 años, que antes militó en Destroyers y Nacional Potosí, ocupa la plaza dejada por Saidt Mustafá, quien continuaría su carrera en el cuadro potosino.

El equipo dirigido por Víctor Hugo “Tucho” Antelo también anunció la contratación del zaguero paraguayo David Robles, que jugó esta temporada en Real Tomayapo. Robles, de 30 años, con pasado en Petrolero de Yacuiba, Rubio Ñú y 12 de Octubre de su país, es un defensor de buen juego aéreo, que este año anotó cinco goles.

Incorporó al mediocampista Brahian Egüez, de 29 años, que llega de Real Santa Cruz.

Asmismo, aseguró al también mediocampista Alejandro Meleán, que llega de Wilstermann

El martes, también había asegurado los goles de Juan Sinforiano Godoy, quien le dio el título a Independiente al anotar el gol de la victoria ante Guabirá, en el último encuentro del campeonato.

El delantero paraguayo, de 28 años, era una alternativa en la ofensiva del capitalino, sin embargo convirtió 11 tantos en 2021.

Se da como un hecho el retorno del atacante argentino Alejandro Quintana, para cubrir las plazas dejadas por el colombiano John Jairo Mosquera y el ecuatoriano Kevin Mira. Quintana, de 29 años, militó en Atlético Bucaramanga de Colombia este año luego de una gran campaña realizada en el Rojo en 2020. El primero en ser contratado fue Layonel Figueroa, el hábil atacante zurdo que jugaba en Royal Pari.

'Platiní' para rato

El presidente de Oriente Petrolero, Ronald Raldes, anunció que Erwin Sánchez será en el entrenador de los albiverdes hasta el final de su mandato.

'Platiní' tiene contrato hasta fines del próximo año pero la idea de Raldes es que el entrenador se quede hasta culminar el torneo 2023.

“Hemos visto un trabajo serio y profesional, que es lo que nosotros estamos buscando como institución”, remarcó el ex futbolista, hoy máximo dirigente de la institución albiverde.

Oriente Petrolero realizó tres contrataciones hasta el momento, incorporó al mediocampista argentino Luciano Guaycochea (ex Deportivo Morón), y a los nacionales Juan Mercado, exGuabirá, y Miguel Ríos, ex Real Santa Cruz, volante y atacante, respectivamente.

Cristaldo a Always

Finalmente, el mediocampista paraguayo Gustavo Cristaldo dejará Independiente de Sucre para jugar la próxima temporada en Always Ready.

Cristaldo negociaba con Independiente y The Strongest a la vez, pero no aceptó la propuesta de su exclub ni la del atigrado, y se inclinó por lo que le ofreció el representante de El Alto.

El talentoso volante guaraní, considerado por muchos el mejor jugador de la temporada, es el tercer refuerzo que consigue Always Ready.

Anteriormente, la banda roja incorporó al mediocampista colombiano Elkin Blanco, (ex Oriente Petrolero), al arquero paraguayo Arnaldo Giménez (exWilstermann) y al defensor venezolano Luis Adrián Martínez ( ex Deportivo La Guaira ) , este último se hizo famoso por una dura falta contra Lionel Messi, que le costó la expulsión, en el duelo entre las selecciones de Venezuela y Argentina por las eliminatorias.

