Guabirá y una durísima caída ante Independiente (1-2) jugando de local

La derrota lo deja con 26 puntos en la tabla que condena al descenso y está con dos puntos más que Royal Pari (24) que de momento juega el indirecto. Saben los dirigidos por Gualberto Mojica que no se pueden confiar y fue por eso la desesperación en el complemento por igualar, pero las arremetidas de Alejandro Quintana no bastaron para sumar.

En la primera mitad Guabirá no encontró la línea para hacer daño. No tuvo un generador de juego y cuando fue vertical, los balones le rebotaron a Erick Japa , uno de los más erráticos del equipo. Encima, Nicolás Masskooni salió lesionado lo que obligó a Alejandro Quintana a cubrir la banda izquierda restándole participación en el juego ofensivo. Así, era difícil.

Premio para un equipo tranquilo, que no se desesperó, ni cuando Japa envió un centro que chocó en el costado de Navarro y que el meta Araúz atrapó sin inconvenientes (32’). Guabirá no fue más, no tuvo fluidez en su juego porque Ferrufino -que ingresó por Masskooni- y Herrera no sostuvieron desde el medio. En el complemento hubo cambios.