Gualberto Mojica: “Siempre me he manejado con la verdad, puedo mirarle a la cara a todo el mundo”

Escucha esta nota aquí

Gualberto Mojica tomó la decisión de poner fin a su carrera de futbolista profesional. Su decisión no deja de sorprender, ya que tiene 37 años, pero reconoció estar dolido con el trato que le dio la “gente y los dirigentes”, y por lo mal que la pasó el año pasado en Oriente Petrolero.

En noviembre de 2021 fue marginado de Oriente por decisión del entrenador, en medio de malos entendidos.

Mojica habló con DIEZ y contó que piensa seguir ligado al fútbol. Tiene estudios para formarse como director técnico.

¿Qué te llevó a tomar la decisión de poner fin a tu carrera futbolística?

Ya no quería alargar mi carrera un año más, no creo que valga la pena por cómo te trata la gente y los dirigentes, y por cómo fue mi último año en Oriente Petrolero. Ya voy a cumplir 38 años y alargar hasta los 39 o 40 no me parece, porque no respetan, entonces para qué.

¿Habías tenido alguna propuesta para seguir jugando este año?

Tuve algunas propuestas, pero no fueron de mi agrado, así que no las tomé.

¿Ha sido una decisión difícil?

Sí, pero ya lo venía pensando hace un año, desde que murió mi papá (Gualberto Mojica Valverde), pero vino lo de Oriente y me entusiasmé otra vez.

¿A qué te piensas dedicar?

Estudié para entrenador, me gustaría entrenar, pero no descarto ningún cargo dentro del futbol, ya sea en un club o en la federación (FBF), ya que tengo una reunión pendiente con el presidente Fernando Costa, pero todo lo que sea relacionado con el fútbol. Estudie dos años la carrera de director técnico y puedo dirigir un equipo profesional.

¿Cuándo terminaste la carrera de entrenador?

En 2019, mientras jugaba paralelamente estudiaba y como tengo mi escuela de fútbol Planeta, ahí empecé entrenando a los chicos y estoy pendiente de ellos.

¿Cuánto tiempo que funciona tu escuela de fútbol?

La escuela tiene 8 años, pero siempre lo maneje con un perfil bajo, de ahí salió por ejemplo Miguel Briceño, que ahora juega en Oriente, él es producto de mi escuela, entre otros. Los chicos se entrenan en la cancha Peloteros y los más grandes en la cancha Pedro Ribera, además tenemos un gimnasio funcional adaptado al fútbol.

¿Has pensado en un partido de despedida?

Me hablaron algunas personas sobre eso, si me lo organizan no hay problema, pero no sé si será conveniente, ya que la gente es ingrata, no sé si llamaría la atención. Si alguien lo organiza, lo hacemos.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu etapa como futbolista?

Que mi papá siempre estuvo a mi lado en todo momento, siguió mi carrera desde los nueve años hasta que casi terminé, salvo el último año en Oriente ya no lo tuve porque falleció.

¿Y el peor recuerdo?

Lo peor ha sido la ingratitud de la gente que me ha tildado de cosas que no son. Mis compañeros me llaman y me escriben, pero la gente se ha dejado llevar por los malos comentarios, esa ingratitud es la que siempre me ha disgustado. Yo siempre me he manejado con la verdad, puedo mirarle a la cara a todo el mundo, no me escondo de nadie.

Se te tildó de camarillero…

Ese término lo generó la prensa, no creo que sea la gente porque eso no lo sabe. En el exterior la prensa no habla de camarillas, en clubes grandes no se habla de eso. Pero hay ingratitud, la gente se olvida rápido de todo. Pero también puedo decir que he estado en el exterior y se me han acercado hinchas de Oriente y también de Blooming para sacarse fotos conmigo y alentarme, a eso también le doy valor.

¿Qué puedes decir de tu paso por la selección?

En la selección jugué muy poco, pero mi recuerdo es que cada vez que lo hice tuve más alegrías que tristezas por los buenos resultados, aunque hubiese querido estar más partidos, eso me hubiera encantado.

Perfil

Nombre: Gualberto Mojica Olmos

Edad: 37 años (7 de octubre del 1984)

Hijo: Zaira (9) y Juan Román (2)

Clubes:

Wilstermann 2001-2003

Blooming 2004-2006

CFR Cluj (Rumania) 2006-2007

Paços Ferreira (Portugal) 2007

Blooming 2008

Oriente Petrolero 2009

Blooming 2010

Oriente Petrolero 2011-2013

FC Petrolul (Rumania) 2013

Chongqing Lifan (China) 2013

Oriente Petrolero 2014 - 2015

Hajer Club (Arabia Saudita)2015-2016

Oriente Petrolero 2016

Guabirá 2017-2019

Oriente Petrolero 2021

Lea también Fútbol Nacional Potosí y Blooming abrirán los cuartos de final, este sábado La segunda fase del torneo Apertura comenzará en la Villa Imperial. El partido se jugará en el estadio Víctor Agustín Ugarte, desde las 15:00.

​