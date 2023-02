Guardiola "avergonzado" expresa públicamente sus disculpas a Gerrard por un comentario

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, expresó públicamente sus disculpas al excapitán del Liverpool, Steven Gerrard, este martes. por un comentario realizado tras el anuncio de la Premier League de su investigación por 100 infracciones contables del club del técnico catalán.



Los campeones de Inglaterra podrían afrontar una deducción de puntos o incluso un descenso si son encontrados culpables de esas acusaciones sobre irregularidades financieras entre las temporadas 2009/10 y 2017/18 por una comisión independiente.



Un error de Gerrard en la derrota del Liverpool ante el Chelsea en 2014 abrió la puerta al City para ganar el título de la Premier League, dos años antes de la llegada de Guardiola a Mánchester.



En su primera rueda de prensa después de que se conocieran las acusaciones, Guardiola dijo: "No sé si somos responsables del desliz de Steven Gerrard".



Guardiola afirmó que ya ha presentado en privado sus disculpas a Gerrard, extécnico del Aston Villa.



Gerrard está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, pese a que nunca ganó la Premier League.



"Presento mis disculpas a Steven Gerrard por mi innecesario y estúpido comentario que hice la última vez sobre él", dijo Guardiola.



"Sabe cuánto lo admiro por lo que ha hecho por el país en que vivo. Defendí a mi club, pero no representé bien a mi club con mi estúpido comentario. Estoy avergonzado", añadió.



"Le he pedido disculpas de forma privada, pero, como los comentarios eran públicos, mis excusas deben ser públicas también", concluyó.