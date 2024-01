Guardiola "no piensa" en abandonar el Manchester City

"Tengo todo lo que un entrenador puede soñar con tener", declaró en rueda de prensa, al ser preguntado por las salidas a final de la presente temporada de Jurgen Klopp y Xavi Hernández, entrenadores respectivamente del Liverpool y FC Barcelona.



En Mánchester "la directiva siempre me ha apoyado", insistió el técnico de 53 años. "Hemos cambiado a muchos jugadores en siete años pero me han apoyado todos de manera increíble".



"Es un buen ambiente y tengo todo lo que hace falta. Me sigo sintiendo bien y por supuesto, un día se acabará, pero no pienso en eso ahora mismo", concluyó.



El excentrocampista español abandonó su cargo como entrenador del FC Barcelona después de cuatro años (2008-2012) y pasó tres en el banquillo del Bayern Múnich (2013-2016) antes de llegar al norte de Inglaterra.



En siete temporadas, Guardiola ha ganado quince grandes títulos con los 'citizens', entre ellos cinco campeonatos y la primera Liga de Campeones del club, en junio de 2023.



El año pasado también gano la Supercopa de Europa en agosto y el Mundial de clubes en diciembre.



El City, actual segundo clasificado en la Premier League antes de la 22ª jornada, se mantiene además en liza en la Copa de Inglaterra y la Liga de Campeones.