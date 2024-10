Guardiola, "orgulloso" por Rodri y no quiso valorar el plantón del Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó este martes que está "muy orgulloso" del centrocampista madrileño Rodrigo Hernández, por haber ganado el Balón de Oro 2024 pero no entró a valorar el plantón del Real Madrid en la gala de entrega de premios celebrada anoche en París.

Guardiola no quiso, en cambio, entrar a valorar el comentado plantón del Real Madrid en la gala de entrega de premios en Francia: "Nada que decir. Si quieren venir, bien, que no quieren venir, también bien. No estamos aquí para juzgar. Los otros clubes deben decidir qué hacer", señaló.