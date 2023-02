Guerra abierta entre el Barcelona y LaLiga por escándalo arbitral

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta acusó este martes a Javier Tebas de promover "una campaña" contra el Barça, después de que el presidente de LaLiga le pidió que dimita si no explica los pagos de su club a un directivo arbitral.

"En 2005, como vicepresidene del Alavés, ya hizo una denuncia porque no quiso que (Lionel) Messi jugara en el Barça. No perdona que no firmáramos el convenio con CVC, que es un convenio que él controla. Tampoco soporta que estemos en la Superliga", enumeró Laporta.