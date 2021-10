Guerrero, Tapia y Flores, bajas peruanas para enfrentar a Bolivia y Argentina

Fútbol

Pablo Salomón niega ser autor de amenaza de muerte a dirigentes de la asociación

El ex presidente de la ACF dijo que no puede prestarse a estos hechos porque está saliendo de un proceso que le inició la fiscalía general y que duró más de seis años. Informó que se defenderá de acuerdo a norma ante el tribunal de justicia, que no le ha respondido a cuatro memoriales que presentó.