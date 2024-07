Guillermo ‘Billy’ Viscarra está cerca de fichar por Lanús de Argentina

Lanús de Argentina volvió a mostrar interés por Guillermo 'Billy' Viscarra, arquero de The Strongest y la selección boliviana. El club granate envió una oferta formal a la dirigencia atigrada, que deberá ofrecer una respuesta hasta el viernes.



Viscarra, quien destacó en la fase de grupos de la Copa Libertadores con The Strongest, logrando el boleto a octavos de final, ratificó su buen nivel en la Copa América 2024 con la selección de Bolivia, donde se convirtió en el arquero con más atajadas de la fase de grupos.



Según información a la que pudo acceder El Deber Sports, Lanús está en condiciones de pagar hasta 250 mil dólares por los servicios del jugador. En caso se concrete la llegada de Viscarra a Lanús, se tratará de la tercera experiencia del guardameta en el exterior, luego de sus pasos por Vitória de Bahía (Brasil) y Hapoel Raanana de Israel.



Hace algunas semanas, Sergio Viscarra, padre y representante del jugador, conversó con El Deber Sports y expresó el deseo de su hijo de emigrar al exterior, asegurando que ya había recibido algunas ofertas.



De momento, la dirigencia de The Strongest no se ha pronunciado al respecto, pero deberá tomar una decisión cuanto antes. Lanús esperará hasta el viernes y en caso se efectúe el traspaso, el Tigre, deberá encontrar el reemplazante de Viscarra o brindarle la confianza a Rodrigo Banegas y Johan Gutiérrez, segundo y tercer arquero del primer plantel.