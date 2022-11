Gustavo Costas: “Contento no estoy, porque uno quiere ganar siempre”

“Contento no estoy, porque uno quiere ganar siempre, lo dijimos desde el primer día que llegamos a Bolivia, pero me voy bastante conforme porque el equipo mostró cosas interesantes, nos faltó ser más atrevidos de tres cuartos para adelante, a veces perdimos pelotas muy tontas, pero la verdad que voy conforme con el juego, con que fuimos a buscarlos, de que no nos manejaron tanto la pelota, tuvimos buena presión por momentos”, dijo Costas.