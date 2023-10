Gustavo Costas, diez partidos al frente de la Verde y una sola victoria

“Todos dicen ‘vamos al Mundial’, pero ¿qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre y los delanteros de la liga boliviana son todos extranjeros... Hay que corregir y mejorar un montón de cosas. Para criticar están todos, pero si queremos ir al Mundial hay que hacer algo. No tenemos ni para entrenar, casi no tenemos lugares, hay que ser sinceros, tenemos una sola cancha”, decía Costas.

“Soy el primer responsable y la culpa es mía… Algunos jugadores entraron perdidos, desconectados. Nunca marcamos el ritmo y eso no puede pasar aquí en La Paz. Estoy dolido, pido disculpas. Debemos levantar no solo el juego, sino también la actitud. Se puede jugar bien o mal, perder o ganar, pero la actitud me molesta. La gente nos acompañó y no podemos defraudarla así”, declaro Costas tras perder ante la Albiceleste.