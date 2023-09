Gustavo Costas, DT de la Verde: “Vamos a trabajar desde el sábado”

La selección boliviana ya volcó la página y ahora se centra netamente en el partido frente a Ecuador por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas.



Gustavo Costas, director técnico de la Verde, brindó la tarde de este miércoles una conferencia de prensa desde La Paz.



El estratega argentino dio a conocer mayores detalles sobre la preparación de la selección de cara a los próximos en las clasificatorias mundialistas.



“Vamos a trabajar a partir del sábado. Sería una semana hasta que se resuelva el conflicto de los campeonatos en el país. Si no se reanudan los torneos vamos a seguir trabajando, aunque esperamos que se vuelva a jugar porque le vendría muy bien al fútbol boliviano”, indicó Costas.



“Obviamente vamos a entrenar en La Paz ya que el partido ante Ecuador se jugará acá. Tenemos que aprovechar el tiempo y vamos a tomar en cuenta a 25 jugadores. A más tardar la nómina de convocados se conocerá el jueves”, añadió.



Al ser consultado sobre el párate del fútbol nacional, Costas afirmó que es necesario para los jugadores estar en constante actividad.



“Es un perjuicio parar. Los jugadores necesitan jugar para estar bien, un partido de fútbol vale más que cinco entrenamientos”.



“Todos los convocados serán del medio local, porque las demás ligas están en competencia. Cuando se acerque la fecha de Eliminatorias se sumarán los que militan en el exterior”, aseveró.



Costas aseguró que aprovechará este tiempo para trabajar la parte física ya que considera que sus dirigidos están por debajo del resto en esta capacidad.



“Ojalá podamos mejorar la parte física, la velocidad, el uno contra uno, en el cuerpo, se nota mucha diferencia y en estos partidos creo que todos se dieron cuenta. Hay que estar bien físicamente para competir”, recalcó.



De igual manera descartó realizar partidos amistosos con equipos nacionales y aseguró que realizará cambios en relación a la última convocatoria.



“Solamente haremos fútbol entre nosotros. La lista va a variar, estamos apostando por una alineación nueva y vamos a citar a varios chicos que tienen las condiciones de estar en la selección”.



“Ya lo había dicho, hicimos muy buenos partidos amistosos. Ante Chile, Arabia Saudita y Uzbekistán fuimos intensos. Contra Argentina nos faltó todo, siento que todo lo que trabajamos no se hizo en ese partido, por eso nos dolió tanto esa derrota”, dijo al ser consultado sobre la falta de actitud e intensidad ante la Albiceleste.



Finalmente se le preguntó sobre Adrián Jusino, uno de los jugadores más apuntados por su bajo rendimiento en las primeras dos fechas de las Eliminatorias.



“Con Adrián no hablé, el es un jugador grande que sabe muy bien lo qué pasó. Como a todos, a él también le afectó la derrota, a nadie le gusta perder”, concluyó.