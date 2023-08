Gustavo Costas, DT de La Verde: "Yo tengo mucha fe, veo que los chicos están creciendo"

- "Por más que juguemos con chicos (jóvenes), no nos tenemos que equivocar. A nosotros nadie nos regala nada, nosotros tampoco debemos hacerlo".

- "Cuéllar jugó un partidazo, igual Ábrego. Si bien él (Víctor) ya estuvo en la Selección, con nosotros no había estado. Hoy demostró que está para estar en la nómina".

- "Miguel Terceros demostró. Este es el Miguel que queremos todos, jugó muy bien, no ingresó bien, pero luego me gustó muchísimo. Pateó al arco, es atrevido... son chicos que a pesar de no tener muchos partidos (en primera división o Selección), está demostrando".