Gustavo Costas: "En lo defensivo estamos conformes, en lo ofensivo nos falta muchísimo"

Gustavo indicó que se va conforme a medias, por el buen trabajo defensivo realizado, pero en ofensiva señaló que falta por mejorar. "Me gustó la mitad. En lo defensivo estamos conformes, en lo ofensivo nos falta muchísimo (...) Defensivamente no pudimos presionar tan arriba como cuando lo hicimos ante Arabia Saudita. Nos falta muchísimo en tenencia de balón, y es importante tenerla para poder respirar", señaló en conferencia luego del partido.

El DT de La Verde aprovechó y también mencionó cuál es uno de los puntos que más desea mejorar: "Queremos lograr la intensidad que tienen todos los equipos. Nos fue muy bien contra Arabia y Uzbekistán, ante Ecuador no lo pudimos hacer. Tenemos que lograr esa intensidad, además de la posesión. Si queremos competir, tenemos que ser intensos y eso estamos buscando".

Las derrotas también sirven para aprender, y según Costas, "este partido nos dejó muchísimo. El resultado duele, a nadie le gusta perder, pero nos vamos conformes entre comillas. Nos falta aún y no vamos a cambiar de un día para otro. Sería un mentiroso si te digo eso. Tenemos la misma ilusión de poder ir al Mundial".

Luego de dar sus opiniones de qué se hizo bien y qué se puede mejorar, el entrenador de la Selección mencionó que hay una forma de mejorar, la cual aún no pudo ser cumplida por la FBF y por los mismos clubes: los microciclos.

"Nosotros quisimos hacer microciclos y no pudimos. Hicimos una propuesta de trabajo porque sería bueno para nosotros. No se pudo hacer por los partidos de Liga, Copa boliviana, Libertadores y Sudamericana. Eso nos ayudaría mucho. Vamos a seguir hablando con el presidente (Fernando Costa) y con todos a ver si se podría lograr".

"Ojalá los tuviera todos los días a los jugadores. La mejora la tienen que hacer ellos en cada club, por eso no podemos poner excusas. La recepción y el pase. El gol de Ecuador fue una equivocación nuestra. Sabemos que acá, donde te equivocas te presionan, y tenemos que aprender. Pudimos lograr un empate, que quizás era lo más justo", se extendió Gustavo.

El DT de Bolivia también fue consultado y aclaró sobre los dichos en su anterior conferencia de prensa, en la que muchos lo acusaron de poner muchas excusas, cuando el mensaje que dio fue completamente opuesto. "No me quejé. Tienen que leer la nota, a veces el periodismo pone frases intermedias que confunden a la gente. No tenemos que tener ninguna excusa, tienen que escuchar la nota completa. Los periodistas sacan lo que más vende", dijo Costas.