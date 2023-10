Gustavo Costas quiere a La Verde con posesión e intensa, ante Paraguay

La selección boliviana entrenó por última vez antes del choque ante Paraguay. El director técnico de Bolivia, Gustavo Costas, comentó la dificultad que tendrá este cruce clave en las Eliminatorias.



“Será un partido difícil”, dijo Costas en conferencia de prensa.



Sobre el equipo que podría llegar a presentar Costas, el DT comentó que se buscará mantener la pelota, pero también repetir la intensidad ante Ecuador, le respondió a EL DEBER.



El técnico comentó también sobre los rumores con su posible salida. Costas sentenció: “No pienso en eso. Nosotros vinimos con un objetivo que no es de un día para el otro. Si veníamos para tres o cuatro partidos no hubiese venido”.



La Verde se medirá ante su par paraguayo, ambas necesitadas de puntos. El encuentro será en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 18:30.