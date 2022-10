Gustavo Quinteros: “Hubo conversaciones con dos selecciones sudamericanas, pero no con la de Bolivia”

El año pasado por la pandemia, el virus y eso nos prohibió también de muchas situaciones que también pudimos ganar el título. Todo eso hace valorar mucho más este logro y significa muchísimo para mí no solo este título sino también aquel del 2020 que también lo valoro como un título más, por haber podido salvar al equipo del descenso.

El proceso la transformación, el trabajo de este año y medio fue fundamental para crecer como equipo, la institución ahora está totalmente distinta, es una institución ejemplar, no hay ningún inconveniente, todo funciona perfectamente, se ha hecho un trabajo integral que culminó con un título nacional que hace varios años Colo Colo no lo conseguía y eso también me llena de satisfacción de tranquilidad, de haber cumplido con ese proyecto que allá en el 2020 iniciamos.