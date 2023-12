Gustavo Quinteros se coronó campeón de la Copa Chile con Colo Colo

En Bolivia se consagró campeón con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, en Ecuador fue bicampeón con Emelec, mientras que en Chile coronó con Universidad Católica (2) y ColonColo (4).



¿Continuará Quinteros en Colo Colo?



El entrenador termina contrato a finales de diciembre, y aún no se sabe si renovará su vínculo con el conjunto albo.



Quinteros habló en post partido ante Magallanes y dejó dudas sobre su continuidad.



“No depende de mí seguir. No es un tema económico, es ponerse de acuerdo en lo deportivo, si me interesa y si se da al año que viene, poder hacer algo más, estoy dispuesto. Sin embargo no vendría mal parar un poco, tomarse unas vacaciones, disfrutar a la familia llevo 16 años trabajando”, dijo a TNT Sports Chile.



“Pudo ser el último partido, si, claro. por un lado, me da un poco de nostalgia, pero por otro me siento tranquilo de haber hecho todo lo mejor”,añadió.