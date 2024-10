GV San José buscará el tercer lugar de la tabla acumulada en su visita a San Antonio

Si logra las tres unidades , San José alcanzará el tercer lugar de la tabla acumulada con 44 puntos y quedará a tan solo dos de The Strongest , segundo en la clasificación. Estos puestos reparten un lugar en las fases previas de la Copa Libertadores 2025 .

Sin embargo, no todo es color de rosa para el conjunto santo, ya que los jugadores reclaman el pago de al menos un salario de los tres que se les adeuda. El plantel elevó su solicitud a la dirigencia, pero esta aún no ha dado respuesta. Como forma de protesta, emitieron un comunicado indicando que no se entrenarán ni viajarán con el uniforme del club.