GV San José venció 1-0 a Independiente y alcanzó su cuarta victoria consecutiva

Gualberto Villarroel San José se impuso en un emocionante encuentro en Chuquisaca, donde venció 1-0 a Independiente, dando inicio a la fecha 17 del torneo Clausura de la División Profesional. Este triunfo, bajo la dirección de Óscar Villegas, catapultó al equipo al tercer lugar de la tabla acumulada, asegurando así una posición en la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2025.



El arquero Joaquín Banegas fue una de las figuras destacadas del partido, realizando intervenciones clave que evitaron que su equipo sufriera goles en contra. A pesar de las constantes arremetidas de Independiente, que mostró un juego ofensivo y generó varias oportunidades claras, Banegas se mantuvo firme bajo los tres palos, demostrando su valía y capacidad para liderar la defensa. Su actuación fue fundamental para mantener la ventaja en el marcador.



El único gol del encuentro llegó a los 36 minutos, cuando Javier Sanguinetti aprovechó un error en la defensa local. Con una rápida reacción, Sanguinetti logró vencer al arquero Gustavo Salvatierra y marcar el 1-0, un resultado que se mantendría hasta el final del partido. Este gol no solo fue crucial para el resultado, sino que también subrayó la importancia de aprovechar las oportunidades en momentos decisivos.



En el segundo tiempo, Gualberto Villarroel San José tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja cuando se le otorgó un penalti. Sin embargo, Ronaldo Sánchez falló la ejecución, lo que dejó a su equipo con un único gol de ventaja y permitió a Independiente seguir buscando el empate.



Independiente no se rindió y buscó igualar el marcador con insistencia. A pesar de generar numerosas ocasiones de gol y mantener una actitud ofensiva durante todo el segundo tiempo, el equipo no logró concretar sus oportunidades. La falta de efectividad frente al arco rival se convirtió en su principal obstáculo, dejándolos con las manos vacías al final del encuentro.



Con esta victoria, Gualberto Villarroel San José no solo suma tres puntos vitales en su lucha por la clasificación a torneos internacionales, sino que también envía un mensaje claro sobre su capacidad competitiva desde que Julio César Baldivieso asumió la dirección técnica.