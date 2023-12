Haaland continúa al frente de la tabla de goleadores en la Premier League

La emoción y la intensidad no cesan en la Premier League, y después de la conclusión de la 19ª jornada, la tabla de goleadores se ha convertido en un tema candente para los aficionados al fútbol. En esta ocasión, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, se ha posicionado como el máximo goleador, encabezando la lista con impresionantes 14 goles.



Haaland ha dejado claro que su impacto no se limita a su capacidad de anotar, sino que también ha sido fundamental para el éxito de su equipo en la temporada actual. Sus 14 goles han sido cruciales para posicionar al Manchester City en la parte alta de la tabla de la Premier League.



No muy lejos detrás, Dominic Solanke del Bournemouth se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleadores, con 13 goles en su cuenta. Solanke ha sido una pieza fundamental para el Bournemouth, contribuyendo de manera consistente con su habilidad para encontrar la red y desequilibrar las defensas rivales.



En la tercera posición, con 12 goles, se encuentra Mohamed Salah, estrella del Liverpool. A pesar de enfrentar una fuerte competencia, Salah ha demostrado una vez más por qué es considerado uno de los mejores delanteros en la Premier League.



La lucha por el título de máximo goleador de la Premier League promete ser apasionante en las jornadas venideras, con estos destacados delanteros liderando la carga.